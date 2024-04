El Gobierno nacional hizo referencia al programa económico: “La motosierra es eterna, no tiene fin” El vocero Manuel Adorni afirmó que el plan económico forma parte de la “filosofía” del Ejecutivo. Además, aseguró que los datos marcan que “está encaminada la estabilidad”.

Tras el paso del presidente Javier Milei por la cena de la Fundación Libertad, donde ratificó el programa de ajuste que lleva adelante el Poder Ejecutivo, el vocero Manuel Adorni aseguró hoy que “la motosierra es eterna, no tiene fin” y que durará el tiempo que dure el mandato del líder libertario.

“La motosierra es eterna, no hay fin de motosierra. Es para siempre. El camino que estamos transitando recién empieza”, afirmó el funcionario en su habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada.

Adorni admitió que “hubo un shock mucho más fuerte en términos de reducción de gastos por las circunstancias con las que nos encontramos el 10 de diciembre”, pero afirmó que el plan no cambiará de cara al futuro, y hasta se animó a hablar sobre la hipótesis de un segundo mandato de Milei: “La motosierra es parte de la filosofía de este Gobierno. Es que cada vez el peso del Estado sea menor y que los bolsillos de los argentinos sufran menos por la presencia del Estado. Vamos a hablar de motosierra hoy, dentro de cuatro años, y si Dios así lo quiere y los argentinos lo consideran, será motosierra por 8 años. Va a ser así siempre, de motosierra van a escuchar hablar mucho

Ayer, Javier Milei cerró la cena de la Fundación Libertad, en donde se reencontró con Mauricio Macri. Allí, en un largo y fuerte discurso, en el que defendió su programa económico, tuvo un párrafo aparte dedicado a la motosierra: “La manga de pifiadores dijeron ‘es muy poquito de motosierra y mucho de licuadora’. Pregunten qué pasó con las transferencias discrecionales y los intermediarios. La mayor parte del ajuste es motosierra”, sentenció. Además, planteó que “a veces la licuadora si se vuelve permanente también es motosierra. Es cuestión de tiempo, hasta que terminemos de estabilizar”, resaltó.

Adorni afirmó hoy además que el plan económico es “sostenible en el tiempo” y reiteró que los integrantes del Gobierno no son improvisados. “Nosotros no tomamos decisiones que no sean sostenibles en el tiempo. No somos improvisados y todo lo que hacemos lo hacemos a sabiendas de que lo que hacemos es sostenible en el tiempo. En el caso del superávit no solo es sostenible, sino que es el inicio de lo que estamos haciendo”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que el superávit “no es un tema aislado, es la pieza fundamental de un montón de otras cuestiones que incluye el crecimiento, más recortes, que en algún momento van a implicar cambios en el sistema impositivo argentino tal como lo conocemos”.

“Son partes de una política que es mucho más amplia. La sostenibilidad del superávit es mucho más amplio. Nuestro objetivo final es la baja drástica de impuestos. Es mucho más amplio que el recorte de una partida presupuestaria”, añadió.

El vocero también ató el panorama económico en su definición sobre el inicio del debate en comisión del nuevo proyecto de Ley Bases, que comienza hoy en la Cámara de Diputados. Así, mencionó una serie de datos que, según dijo, dan indicios de que una de las peores etapas de la historia argentina está de a poco llegando a su fin”.

Al respecto, afirmó que “encaminada la estabilidad, o lo que entendemos que nos estamos encaminando seriamente, nuestra prioridad es recuperar la actividad económica y liberar las fuerzas productivas”.

Entre los datos económicos que destacó, Adorni mencionó los informes de consultoras que hablan de una fuerte baja en la inflación núcleo, que marcan que en algunos sectores hay “deflación”. Según dijo, esas consultoras “en base a predicciones indican que la inflación de abril estaría dando en torno al dígito”.

Mensaje a los diputados por la Ley Bases

Adorni se refirió también al nuevo proyecto de Ley Bases, que comenzó este jueves su debate en comisión y el Gobierno aspira llevar al recinto la semana próxima. Al respecto, el vocero dijo que “hay un montón de puntos que van en camino de devolverle la libertad a los argentinos y liberar fuerzas productivas y recuperar más rápidamente la actividad económica”.

“El período presidencial puede durar cuatro años. Si le va bien, ese período se puede extender 8 años. Pero poca importancia tiene cuando uno habla de ideas, porque las gestiones van pasando y lo que van quedando son las ideas. El Gobierno del presidente Milei es uno de los que seguramente va a quedar en los libros de historia por haber sentado las bases del desarrollo para una Argentina distinta a la que conocimos hasta aquí, una Argentina decididamente decadente. Ojalá sea hoy el inicio de una larga historia por delante

Asimismo, defendió otra de las frases que resonaron tras la presentación de anoche de Milei en la Fundación Libertad: “Tiren la Ley Bases, vamos a lograr todo a pesar de la política”, dijo el mandatario.

“La frase no es novedosa, es simplemente reafirmar que con la política o sin la política, vamos a seguir adelante tratando cumplir con los objetivos que nos propusimos y por los que la gente nos eligió. Eso va a ser siempre así en lo que nos quede de gestión. Si la política nos acompaña, mucho mejor. Y si no ocurre, nuestra misión es seguir hacia adelante.

Fuente Infobae