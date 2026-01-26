El Gobierno Nacional incluirá la Ley Penal Juvenil en el temario de sesiones extraordinarias Lo anunció este lunes el jefe de Gabinete Manuel Adorni tras un nuevo encuentro de la mesa política del Ejecutivo. Las sesiones comenzarán el próximo lunes en el Congreso. El brutal crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe fue uno de los hechos que reabrió el debate en Argentina

El Gobierno Nacional incluirá la Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso para debatir la baja en la edad de imputabilidad en Argentina, según lo confirmó este lunes el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

La decisión se tomó luego de un nuevo encuentro de la mesa política del Gobierno de Javier Milei. El tema será tratado en las sesiones que se iniciarán el próximo lunes.

Del encuentro participaron también Diego Santilli (Interior), Karina Milei (secretaria general de la Presidencia), Luis Caputo (Economía), Martín Menem (titular de la Cámara de Diputados), Patricia Bullrich (senadora), Santiago Caputo (asesor) e Ignacio Devitt (secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete).

En los últimos días, el oficialismo volvió a impulsar con fuerza el proyecto de reforma del Código Penal para reducir la edad de imputabilidad. La principal vocera fue Bullrich, quien se manifestó tras dos hechos de inseguridad recientes.

Uno de los pronunciamientos llegó luego de que se difundiera el video del crimen de Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe, cometido a mediados de diciembre. Por el hecho fueron detenidos tres menores no punibles, además de la madre de una adolescente implicada.

El gobernador Maximiliano Pullaro también volvió a pronunciarse a favor de la reforma al Código Penal nacional para bajar la edad de punibilidad porque, dijo, la justicia debería “evaluar por el hecho que se comete y no por la edad que tiene la persona”.

“Estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos decidieron que no avanzara. El resultado es este: menores que cometen delitos gravísimos y quedan impunes. Sin castigo ni consecuencias, creen que pueden delinquir libremente”, afirmó Bullrich.

El crimen de Jeremías Monzón ocurrió el 18 de diciembre pasado en un predio abandonado.

El otro caso por el que el tema escaló a nivel nacional fue el crimen de Gustavo Javier Pairó, un hombre de 53 años que fue asesinado en José C. Paz cuando dos delincuentes —uno de ellos menor— lo abordaron para robarle la moto.

“13 y 18 años: motochorros asesinos. Uno quedará detenido. El menor, probablemente en libertad. El nuevo Código Penal y la Ley Penal Juvenil buscan terminar con esta locura”, sostuvo la exministra de Seguridad.

Además, el temario de las próximas sesiones incluirá la reforma laboral, la Ley de Glaciares y la aprobación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.