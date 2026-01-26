Milei en Mar del Plata: recorrida por el centro, Derecha Fest en la playa y teatro con Fátima Florez Tras su participación en Davos, el presidente comenzó su “Tour de la Gratitud” en la ciudad balnearia donde realizará una caminata este lunes y encabezará el martes un festival en Horizonte Club de Playa. Fátima no descarta que el jefe de Estado corone su visita a La Feliz con una presentación musical arriba del escenario con ella

Tras su participación en Davos, el presidente Javier Milei regresó el viernes pasado al país y ya se encuentra de gira por las provincias. El denominado “Tour de la Gratitud” comenzará esta tarde en Mar del Plata, donde realizará una recorrida por centro y el martes encabezará el Derecha Fest en la playa, luego del cual irá a ver a su expareja, Fátima Florez, al teatro, donde incluso hay rumores de una participación musical arriba del escenario.

En plena temporada alta de la ciudad balnearia, Milei se prepara para encabezar la quinta edición del festival que organizan desde 2024 la editorial Hojas del sur –que fue la que publicó los últimos libros del jefe de Estado– y la consultora Arcano Strategy Group, especializada en comunicación y campañas políticas. Los organizadores esperan que sean muy convocante. Será a las 19.30 con entrada libre y gratuita en Horizonte Club, un exclusivo complejo situado frente al mar, sobre la avenida Martínez de Hoz al 6200, en el sur de “La Feliz”.

Será la primera vez que el festival se realice en Mar del Plata. El último fue en octubre pasado, en el auditorio Belgrano de Buenos Aires. En esta ocasión, serán ocho los oradores: además del mandatario, también hablarán Agustín Laje, la diputada nacional Lila Lemoine; su compañero de banca Sergio Figliuolo, conocido como “Tronco”; el legislador bonaerense Guillermo Montenegro, ex intendente de General Pueyrredón, y el escritor Nicolás Márquez, autor de la biografía del Presidente.

Según publicó Infobae, desde La Libertad Avanza aclararon que el Derecha Fest no es una actividad oficial de LLA, sino un evento privado al que puede ir cualquier interesado y que la jornada proselitista será la de esta tarde con la caminata por el centro de Mar del Plata.

Del festival al teatro

Luego del Derecha Fest, Milei irá al teatro Roxy Radio City para ver el espectáculo Fátima, universal, de Fátima Florez, su expareja. De hecho, la función fue especialmente reprogramada para que pueda ir el presidente este martes a las 21, un horario atípico para la cartelera local. En paralelo, se espera un operativo de seguridad reforzado en las inmediaciones de la sala.

“Está confirmadísimo que viene; es una función que se adelanta porque luego él debe seguir con sus actividades”, explicó la artista en declaraciones televisivas que recogió Ámbito.

Según reveló la propia Florez, Milei tendría una participación activa en el escenario sobre el final de la función.