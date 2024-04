El Gobierno nacional indicó que las provincias deben hacerse cargo de la campaña contra el dengue El ministro Mario Russo denunció presiones de los laboratorios para que el Estado compre la vacuna.

El hasta hace poco desconocido ministro de ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, salió a hablar una vez más sobre el dengue y les pidió a los gobernadores que se hagan cargo de la fase operativa en la campaña, a la vez que denunció que el gobierno sufre “presiones de los laboratorios” para que compre la vacuna contra la enfermedad.

“¿A usted no le llama la atención que hace cuatro días que estoy en cadena nacional, desde las 7 hasta las 23? Porque aprietan. Aprietan los laboratorios, la casta. Entiendo que es multicausal y no es mi responsabilidad determinar por qué. Pero tenemos que empezar a hablar con la verdad. Es mejor decir una verdad incómoda: hay intereses. El presidente está convencido de lo que hacemos y las decisiones que vamos a tomar en el área de salud tienen que ver con la evidencia científica que tenemos en este momento para tomar decisiones, no con aprietes”, dijo Ruso. Así, ratificó la decisión de no avanzar con la vacuna contra el dengue.

En diálogo con TN, Russo dijo que el Estado “es un gran comprador de los laboratorios”. “Antes, el Ministerio de Salud era el supermercado de los gobernadores y los municipios. Nosotros vinimos a romper ese estatus quo”, atacó.

Al justificar su reclamo de que sean las provincias las que se pongan al frente de la campaña contra el dengue, agregó: “No es que nos corremos de nuestra responsabilidad; la salud no escapa a la realidad nacional, pero allí también hay intereses”.

El funcionario dijo que la vacuna se está probando en diferentes territorios y que se evaluará en adelante en base a la experiencia. “La responsabilidad de indicar una vacuna es mayúscula”, dijo Russo. Y reflexionó: “Entonces, ahí vuelvo a lo primero, la casta tiene unos tiempos, la industria tiene unos tiempos, y la política tiene unos tiempos, que la ciencia no los tiene”.