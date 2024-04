Milei dijo que no va a devaluar y que tenía un plan de dolarización que no aplicó porque iría preso El presidente dio una entrevista a Bloomberg y admitió que los salarios "son miserables", pero que eso es culpa de "20 años de populismo" y no de su gestión.

Por Redacción - El Ocho 05/04/2024 · 12:44 Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio