El Gobierno oficializó a Sebastián Amerio como procurador del Tesoro y a Santiago Viola en la Secretaría de Justicia Tras la llegada de Juan Bautista Mahiques al ministerio, el Poder Ejecutivo formalizó una profunda reorganización en su cúpula jurídica. Viola también asumirá como representante oficial ante el Consejo de la Magistratura.

El Gobierno nacional puso en marcha este lunes el rearmado de su estructura judicial. A través del Boletín Oficial, el presidente Javier Milei oficializó una serie de nombramientos clave que terminan de configurar el nuevo esquema del Ministerio de Justicia, tras la reciente asunción de su nuevo titular, Juan Bautista Mahiques.

Las modificaciones institucionales quedaron plasmadas mediante la publicación de los decretos 141, 142 y 143/2026, los cuales llevan las firmas del jefe de Estado y del propio ministro Mahiques.

Los cambios en el organigrama

La reorganización del área jurídica del Poder Ejecutivo establece los siguientes movimientos estratégicos:

Sebastián Javier Amerio: Su renuncia a la Secretaría de Justicia fue aceptada formalmente para que pueda asumir su nuevo rol como Procurador del Tesoro de la Nación , convirtiéndose en el jefe de los abogados del Estado.

Su renuncia a la Secretaría de Justicia fue aceptada formalmente para que pueda asumir su nuevo rol como , convirtiéndose en el jefe de los abogados del Estado. Santiago Viola: Fue designado como el nuevo secretario de Justicia, cargo en el que reemplazará a Amerio a partir del 6 de marzo.