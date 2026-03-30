El Gobierno oficializó el aumento del gas que regirá desde abril y detalló los cambios en la facturación A través de resoluciones del Enargas publicadas este lunes en el Boletín Oficial, se confirmaron los nuevos cuadros tarifarios que se aplicarán en todo el país a partir del 1° de abril. La medida profundiza el esquema de recorte de subsidios y establece cómo deberán mostrarse los montos en las boletas.

El inicio del mes de abril llegará con un nuevo golpe al bolsillo para los usuarios de servicios públicos. Este lunes, el Gobierno nacional oficializó los nuevos cuadros tarifarios para el servicio de gas natural, los cuales entrarán en vigencia a partir de este miércoles 1° de abril en todo el territorio argentino.

La medida, instrumentada a través de una serie de resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publicadas en el Boletín Oficial, alcanza a todas las empresas distribuidoras del país. Esta actualización tarifaria se enmarca en la continuidad del esquema de segmentación y recorte de subsidios energéticos que la administración nacional viene aplicando desde enero, con el objetivo primordial de reducir el déficit y el gasto estatal.

¿Qué cambia en la factura que llega a los hogares?

Más allá del incremento en los montos a pagar, la nueva normativa del Enargas establece modificaciones técnicas sobre cómo las distribuidoras deberán presentar la información en las boletas de los usuarios.

A partir de abril, las facturas deberán reflejar de manera clara dos conceptos clave: el Precio Anual Uniforme (PAU) y el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Los nuevos conceptos en la facturación: