El Gobierno oficializó el nuevo esquema de subsidios a la luz y el gas: los topes de consumo y quiénes pierden el beneficio Mediante el Decreto 943, entra en vigencia el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El sistema divide a los usuarios en solo dos categorías: tarifa plena o subsidiada. El límite de ingresos familiares se fijó en $3,7 millones y se establecen topes estrictos de consumo mensual.

El Gobierno Nacional puso en marcha este viernes el nuevo esquema de asistencia estatal para los servicios públicos. A través de la publicación del Decreto 943/2026 en el Boletín Oficial, quedó formalizado el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplaza el anterior sistema de segmentación por niveles.

El nuevo modelo simplifica el universo de usuarios en solo dos categorías: hogares subsidiados y hogares que abonarán el costo pleno de la energía. El objetivo declarado por el Ejecutivo es “trasladar a los usuarios los costos reales de la energía”, promover la eficiencia en el consumo y focalizar la ayuda únicamente en los sectores vulnerables para garantizar el acceso al consumo indispensable.

Topes de ingresos y consumo Según la normativa, el acceso a la asistencia estatal quedará restringido a aquellos grupos familiares cuyos ingresos sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT). Tomando como referencia los datos del Indec de noviembre de 2025, este límite equivale a $3.771.987,09 mensuales. Quienes superen ese monto, perderán automáticamente el subsidio.

Además, el decreto fijó bloques de consumo base para la electricidad. El subsidio cubrirá hasta un tope, y el excedente se pagará a precio pleno:

MIRA TAMBIÉN El Gobierno reformuló con un DNU la estructura de la SIDE

300 kWh mensuales: en enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre (meses de alta demanda térmica).

150 kWh mensuales: en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre.

No obstante, se facultó a la Secretaría de Energía a establecer consumos diferenciales para la “Zona Fría” y las regiones más cálidas del país, así como a revisar periódicamente estos volúmenes para fomentar el ahorro energético.

MIRA TAMBIÉN Cristina Kirchner sigue internada y espera novedades de un tribunal sobre su prisión domiciliaria

¿Qué pasa con el RASE y las garrafas?

Para la implementación, se creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Una novedad importante es que las personas que ya estaban inscriptas en el anterior registro (RASE) no deberán volver a anotarse; sus datos migrarán automáticamente, aunque podrán actualizarlos mediante una declaración jurada si su situación patrimonial cambió.

Por otro lado, el decreto derogó el Programa Hogar (subsidio para garrafas) y la Tarifa Social Federal de Gas. Se estableció un período de transición de seis meses para que la ANSES y la Secretaría de Energía migren a los beneficiarios de estos programas al nuevo régimen SEF.

Para los usuarios de gas envasado, la cartera conducida por María Tettamanti implementará un nuevo sistema de beneficios mediante descuentos directos o reembolsos a través de billeteras digitales y entidades financieras.