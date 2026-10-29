El Gobierno oficializó el pago de un bono de $70.000 para jubilados y pensionados en noviembre A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, se confirmó el refuerzo económico que será abonado por la ANSES. El monto completo lo percibirán aquellos que cobren hasta el haber mínimo previsional.

El Gobierno nacional oficializó este jueves el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a jubilados y pensionados, el cual se abonará durante el mes de noviembre. La medida, que busca reforzar los ingresos del sector pasivo, establece que el monto total será destinado exclusivamente a quienes perciban un haber igual o inferior al mínimo previsional garantizado.

La disposición fue oficializada mediante el Decreto 1296/2026, publicado en el Boletín Oficial, y su instrumentación estará a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). En el caso de aquellos beneficiarios que cobren una suma mensual superior al haber mínimo, el Estado pagará un bono proporcional: recibirán la cantidad necesaria hasta alcanzar el valor resultante de sumar la jubilación mínima y los $70.000.

Según detalla la normativa, el refuerzo económico alcanzará a una amplia porción del sistema previsional. Incluye a los titulares de prestaciones contributivas, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes perciben pensiones no contributivas (PNC) por vejez, invalidez, o por ser madres de siete hijos o más, además de otras pensiones graciables a cargo de la ANSES.

Para poder acceder a este beneficio, las prestaciones correspondientes deberán encontrarse vigentes durante el mes de noviembre. Finalmente, el decreto aclara que este bono extraordinario tendrá “carácter no remunerativo”, lo que significa que no será susceptible de sufrir ningún tipo de descuento ni será computable para el cálculo de ningún otro concepto previsional o impositivo.