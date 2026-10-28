Bullrich se diferenció de Milei y reconoció el triunfo de Lula en Brasil La dirigente sostuvo que la voluntad popular debe ser respetada y cuestionó la utilización de la Justicia contra Flávio Bolsonaro y otros referentes opositores.

En medio de la fuga de Flávio Bolsonaro de Brasil y del silencio de Javier Milei frente al triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva, Patricia Bullrich reconoció el resultado electoral brasileño y cuestionó el uso de la Justicia contra dirigentes opositores.

La senadora de La Libertad Avanza afirmó que la voluntad expresada en las urnas debe ser respetada, aun cuando existan diferencias políticas con el gobierno vencedor.

La declaración se produjo en un escenario de tensión entre Buenos Aires y Brasilia. Lula obtuvo el 51,79 % de los votos en el balotaje frente al 48,21 % de Bolsonaro, candidato al que Milei había respaldado durante la campaña.

El Presidente argentino todavía no felicitó públicamente al mandatario brasileño ni reconoció formalmente el desenlace, mientras la Casa Rosada evalúa su posición ante las denuncias de irregularidades que hizo el sector bolsonarista. En ese contexto, la declaración de Bullrich resuena todavía más porque vuelve a tomar distancia del presidente libertario.

MIRA TAMBIÉN Encontraron sin vida a Nancy Godoy en Corrientes

La voluntad popular y el ataque a la oposición

Bullrich se desmarcó de la postura de Milei al afirmar que “la gente decide en las urnas y su voluntad se respeta”. En el mismo sentido, la senadora admitió “profundas diferencias políticas” con el nuevo gobierno brasileño, pero subrayó los intereses estratégicos y las oportunidades de cooperación que unen a ambos países.









También defendió el desempeño electoral de Bolsonaro y planteó reparos sobre las causas que lo involucran. “Es importante que la democracia no sea binaria: el que gana gobierna y el que pierde va a la cárcel”, sostuvo. Luego cuestionó la utilización de “una Justicia no imparcial como instrumento para eliminar a la oposición”.

MIRA TAMBIÉN El FMI llegó a un acuerdo con Argentina y habilitaría un desembolso de US$ 900 millones

Vínculo roto

La relación entre Milei y Lula ya atravesaba un deterioro previo a la elección. El jefe de Estado argentino viajó a San Pablo para apoyar a Bolsonaro y profirió insultos contra su par brasileño, a quien calificó de “corrupto” y “presidiario”. En tanto, Brasil retiró a su embajador en Buenos Aires y redujo su representación diplomática después de esa escalada. Pese a la confrontación entre ambos presidentes, Brasil sigue siendo el principal socio comercial de la Argentina y los canales institucionales entre los dos países continúan abiertos.

La tensión se agravó después de que Flávio Bolsonaro abandonara Brasil, pese a una orden judicial que le impedía salir del país y le exigía entregar sus pasaportes. El excandidato presidencial cruzó hacia la Argentina junto a su familia y luego abordó un vuelo privado desde Puerto Iguazú con destino a Guayaquil, Ecuador, antes de continuar viaje hacia los Estados Unidos, adonde llegó esta mañana.



MIRA TAMBIÉN El oficialismo logró el dictamen para la ley de Defensa de la Soberanía: sanciones por Malvinas y cambios clave

La fuga se produjo luego de que Bolsonaro desconociera inicialmente su derrota ante Lula y anunciara que pediría la anulación del balotaje. El Partido Liberal, su fuerza política, reconoció más tarde el resultado oficial.

El Supremo Tribunal Federal había dispuesto la medida de retenerle el pasaporte en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y evasión de divisas. Bolsonaro sostuvo que la decisión buscaba intimidarlo, negó que planeara escapar y anunció que entregaría la documentación. Sin embargo, la Policía Federal canceló sus pasaportes tras el incumplimiento de la orden.

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que ingresó a la Argentina sin impedimentos legales registrados en ese momento.

MIRA TAMBIÉN Flávio Bolsonaro cruzó hacia la Argentina y tomó un vuelo privado con destino a Estados Unidos