El Gobierno postergó el aumento del impuesto a los combustibles por la escalada mundial del petróleo A través del Decreto 217/2026 publicado este miércoles, el Ejecutivo aplazó para mayo la actualización de los tributos sobre la nafta y el gasoil. La medida busca evitar un impacto inflacionario mayor en medio de la tensión geopolítica en Medio Oriente, que empuja el barril de crudo hacia los 100 dólares.

El Gobierno nacional decidió poner un freno temporal a los aumentos en las estaciones de servicio. Mediante la publicación en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei resolvió este miércoles diferir nuevamente los incrementos remanentes del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono aplicables a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

La decisión traslada los efectos de estas subas impositivas directamente para el mes de mayo. El principal objetivo de la Casa Rosada es amortiguar el impacto en los precios finales de los surtidores y, por consiguiente, evitar que un aumento del transporte y la logística termine acelerando aún más los índices de inflación.

El peso del conflicto en Medio Oriente

La medida no se toma en el vacío, sino en un contexto global de extrema volatilidad. Actualmente existe una creciente presión sobre los precios energéticos a nivel mundial debido al recrudecimiento del conflicto bélico en Medio Oriente, que involucra a Irán, Estados Unidos e Israel. Esta inestabilidad internacional amenaza con acercar el precio del barril de petróleo a la peligrosa zona de los US$ 100.

Ante este panorama, el Gobierno justificó la prórroga en el texto oficial:

“…con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, es necesario, para los productos en cuestión, volver a diferir los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”, señala el decreto.

El costo fiscal de frenar los aumentos

Desde mediados de 2024, el Ejecutivo ha desdoblado o postergado en varias oportunidades estas actualizaciones (que desde septiembre del año pasado se calculan en base a la inflación de forma trimestral). Además, se mantiene un monto fijo diferencial para el gasoil destinado al consumo en las provincias patagónicas, el Partido de Patagones (Buenos Aires) y el Departamento de Malargüe (Mendoza).

Si bien la estrategia trae un respiro al bolsillo de los conductores, tiene un fuerte impacto en las cuentas públicas.