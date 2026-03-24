El Gobierno publicó un video por el 24 de marzo y planteó “contar la historia completa” El clip, publicado en el marco de los 50 años del golpe de 1976, presenta testimonios que proponen una reinterpretación del pasado. Aparece el de Miriam Fernández, hija de desaparecidos, quien relata su experiencia en torno a la reconstrucción de su identidad y el del caso de Arturo Larrabure (hijo).

A 50 años del golpe de Estado de 1976, la administración nacional difundió un video institucional mediante su cuenta de YouTube. Lo postearon el lunes a la noche y acompañaron con una presentación que dice: “Mañana se cumplen 50 años del 24 de marzo de 1976, fecha que demanda conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras”.

El contenido, publicado por Casa Rosada, presenta relatos que apuntan a una “reinterpretación” de los hechos. El video inicia con las declaraciones de Miriam Fernández, hija de desaparecidos, quien relata su experiencia en torno a la reconstrucción de su identidad. “Para sanar en este país y para sanar como ciudadanos, tenemos que contar la historia verdadera”, indica al principio.

En esa misma línea, Fernández señaló que en la memoria colectiva sobre la última dictadura “hubo muchas cosas que no se contaron” y otras situaciones que “se taparon”. Bajo su perspectiva, la ciudadanía sostuvo durante mucho tiempo “un relato que no fue real, que no fue completo”.

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Asimismo, Fernández hizo hincapié en su vivencia individual como parte de esta búsqueda: “La historia me puso en un camino de estar de un lado y del otro. De conocer una historia y conocer la otra, entonces voy para que se cuente la historia completa”, sostuvo.

El material incorpora también el testimonio del hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure. De acuerdo con sus palabras, su progenitor “se desempeñaba en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos en 1974 cuando una noche fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)”.

“De la historia argentina es el secuestro más largo, duró más de un año, 372 días. Es el momento de convocar a la unión de los argentinos y a la reconciliación de los argentinos”, sostiene.

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La circulación del video se produce en el marco de la conmemoración por los 50 años del golpe de Estado de 1976, una fecha que año tras año reúne movilizaciones, actos y distintas expresiones en defensa de la memoria, la verdad y la justicia.