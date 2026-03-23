Este martes comienza el juicio contra la abogada argentina acusada de realizar gestos racistas La joven, de 29 años, está con prisión domiciliaria en Río de Janeiro y enfrenta cargos por injuria racial, un delito que prevé penas de hasta 15 años. Un video del episodio se volvió viral y será clave en el proceso.

El juicio contra Agostina Páez, la abogada argentina acusada de realizar gestos racistas en un bar de Río de Janeiro, comenzará este martes en la justicia brasileña.

Según informaron fuentes del caso, en la primera audiencia, que se llevará a cabo en el Tribunal Penal N°37, expondrán sus conclusiones la fiscalía y la querella, bajo la supervisión del juez Guilherme Schilling Pollo Duarte.

Páez permanece detenida con prisión domiciliaria, imputada por tres hechos de injuria racial, un delito que en Brasil contempla penas de hasta 15 años de prisión y no es excarcelable.

El episodio que derivó en su detención ocurrió mientras la joven vacacionaba con amigas. De acuerdo a su versión, todo comenzó por una discusión con el personal del local a raíz de una cuenta mal cobrada.

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Sin embargo, durante ese cruce realizó gestos discriminatorios que fueron registrados en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales y se convirtió en una prueba central para la causa.

En una publicación posterior, la abogada oriunda de Santiago del Estero calificó lo ocurrido como “una reacción muy grave” y pidió disculpas públicamente: “Quiero pedir disculpas, algo que quería hacer antes y, por recomendación de mi defensa anterior, no lo hice”, expresó.

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