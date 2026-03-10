El Gobierno ratificó cada cuánto habrá que hacer la revisión técnica a los automóviles El presidente Javier Milei rechazó un reclamo de cámaras de talleres que buscaban frenar la reforma del sistema. La medida mantiene plazos más largos para la revisión técnica y un esquema más abierto para los centros de control.

El gobierno nacional ratificó los cambios en el sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y rechazó el reclamo presentado por cámaras empresarias que buscaban frenar la reforma. La decisión fue oficializada a través del Decreto 139/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La norma confirma la vigencia del Decreto 196/2025, que introdujo modificaciones en la reglamentación de la Ley de Tránsito 24.449 y cambió los plazos y condiciones del sistema de revisión técnica vehicular.

Entre los puntos centrales, el decreto mantiene que los autos 0 kilómetro deberán realizar la primera RTO a los cinco años del patentamiento, en lugar de los tres que regían anteriormente. Además, para vehículos de hasta diez años de antigüedad, la revisión pasa a ser cada dos años.

El planteo había sido realizado por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica de Vehículos de Autotransporte Interjurisdiccional, que agrupa a centros de control técnico del país.

La entidad cuestionó los cambios al considerar que extender los plazos podría aumentar los riesgos de seguridad vial, ya que se reducirían los controles sobre los vehículos más nuevos.

También criticó que la reforma habilite un sistema con mayor competencia, ya que elimina límites a la cantidad de talleres que pueden funcionar en cada jurisdicción y permite que concesionarias o talleres mecánicos también puedan realizar revisiones técnicas si cumplen los requisitos.

La respuesta del Gobierno

En el decreto, el Poder Ejecutivo sostuvo que los cambios buscan simplificar el sistema, reducir costos para los usuarios y aumentar la competencia en el mercado de la revisión técnica.

Según los informes técnicos citados en la norma, la extensión de los plazos se justifica por la evolución tecnológica de los vehículos modernos, que cuentan con mayores estándares de seguridad y durabilidad en sus componentes.

Además, se remarcó que la mayoría de los siniestros viales no se deben a fallas mecánicas, sino a factores humanos como el exceso de velocidad, distracciones o consumo de alcohol.

Por ese motivo, el Gobierno sostiene que extender el plazo de la primera revisión a cinco años permite concentrar los controles en los vehículos más antiguos, que presentan mayor riesgo mecánico.

Cada cuánto hay que hacer la RTO

Los autos 0 km harán la primera RTO a los 5 años.

Los vehículos de hasta 10 años deberán revisarse cada 2 años.

Además se eliminan restricciones a la cantidad de talleres que pueden operar y los precios del servicio quedan sujetos a la libre competencia entre prestadores.

Con el decreto publicado ahora, el Ejecutivo dejó firme la reforma y dio por agotada la vía administrativa para quienes presentaron el reclamo, aunque todavía podrían acudir a la Justicia para intentar revertir la medida.