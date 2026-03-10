Fuerte advertencia de “Chiqui” Tapia a días de su indagatoria: “Muchos van a transpirar de vergüenza” Durante el lanzamiento de la nueva plataforma oficial LPF Play, el presidente de la AFA rompió el silencio en medio del escándalo por presunta evasión multimillonaria. El juez rechazó sus pedidos de nulidad y deberá declarar este jueves.

Acorralado por la Justicia pero firme en su postura pública, Claudio “Chiqui” Tapia reapareció este lunes frente a los micrófonos. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) encabezó el acto de lanzamiento de LPF Play, la nueva plataforma oficial de transmisión de partidos, y aprovechó el escenario para enviar un desafiante mensaje a horas de tener que sentarse en el banquillo de los acusados.

En el cierre de su discurso, Tapia lanzó una contundente advertencia vinculada a la causa que lo investiga por una presunta evasión fiscal superior a los 19.000 millones de pesos: “Muchos van a empezar a transpirar, como transpiraba yo a veces cuando me agarraba calor. Pero van a empezar a transpirar de vergüenza porque la verdad va a salir a la luz”.

La presentación de la plataforma —que transmitirá los partidos “de punta a punta en todo nuestro país y el exterior”— ya había sido anticipada por el dirigente durante el fin de semana en un encuentro en Córdoba, donde calificó el anuncio como un hito “histórico” para el fútbol nacional.

Revés judicial y nuevas fechas de indagatoria

Las palabras de Tapia se dan en un contexto de máxima tensión en los tribunales. Este mismo lunes, el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, le propinó un duro revés a la cúpula de la AFA al rechazar los pedidos de nulidad presentados por las defensas.

Los abogados de los dirigentes habían solicitado suspender los llamados a indagatoria argumentando que no existía delito y que había un recurso pendiente en la Cámara. Sin embargo, el magistrado desestimó estos argumentos y ratificó las citaciones tras un aplazo inicial generado por un cambio de defensa.

El cronograma definitivo en Tribunales quedó establecido de la siguiente manera:

Miércoles 11 de marzo: Indagatoria de Pablo Toviggino , tesorero de la AFA.

Indagatoria de , tesorero de la AFA. Jueves 12 de marzo: Indagatoria de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.

El paro del fútbol y el origen del conflicto

La aparición pública del presidente de la AFA se produce inmediatamente después de un fin de semana sin fútbol en la Argentina. Entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo, los clubes llevaron adelante un inédito paro (que obligó a suspender la fecha 9 del Torneo Apertura) como medida de fuerza frente a lo que el Comité Ejecutivo de la AFA calificó como “embates del ARCA y el juez Diego Amarante”.

El conflicto se originó a partir de una grave denuncia penal impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo recaudador acusa a la AFA de haber actuado como agente de retención y haberse apropiado indebidamente de tributos y aportes de la seguridad social de sus empleados y clubes.

Según el expediente, la entidad retuvo, pero no ingresó al fisco dentro de los plazos legales, una suma que supera los $19.300 millones, correspondientes al período entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.