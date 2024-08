El Gobierno ratificó que aplicará un veto total sobre la reforma jubilatoria que aprobó el Congreso El vocero presidencial descartó que haya negociaciones para promulgar parte de la normativa que tuvo sanción definitiva en el Senado. “El trasfondo de todo esto es el intento de romper el equilibrio fiscal. La gravedad es evidente cuando proponen un gasto y sin contrapartida de recursos”, detalló.

El Gobierno nacional confirmó que va a vetar de forma total la reforma jubilatoria que aprobó en el Congreso. La novedad viene a cuenta de rumores que circularon durante el fin de semana de una posible negociación con un sector de la oposición para que el veto sea parcial y se sostenga así parte de la nueva normativa.

“El veto va a ser total, no hay ningún tipo de negociación. La decisión está tomada”, sentenció el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Pese a esta confirmación, el funcionario aclaró que aún no saben la fecha en la que se va a oficializar el rechazo del Ejecutivo. “No sé si va a estar esta semana o no, hay 10 días hábiles para proceder al veto, eso son 15 días de corrido. Veremos cómo avanza administrativamente y en el proceso burocrático la decisión del Presidente”, aclaró.

“El trasfondo de todo esto es el intento de romper el equilibrio fiscal. La gravedad es evidente cuando proponen un gasto y sin contrapartida de recursos. No hay otra razón que no sea romper con el equilibrio de las cuentas públicas”, añadió el vocero.

La nueva fórmula jubilatoria que aprobó el Congreso fue blanco de críticas desde distintos sectores del oficialismo. Fue el propio presidente Javier Milei quien rápidamente confirmó que iba a vetar esta ley e incluso tildó de “degenerados fiscales” a los legisladores que la acompañaron con su voto.

El ex presidente Mauricio Macri respaldó también la postura de Milei de vetar la normativa, pese a que los senadores y parte de los diputados del PRO votaron a favor. De hecho, el referente libertario lo salió a cruzar por esta situación y advirtió que sus dichos no condicen con el accionar de los legisladores que supuestamente le responden.

Por fuera de la cuestión jubilatoria, Adorni también habló sobre la caída de la producción y el consumo: “Sabemos los números positivos o los semáforos verdes que tenemos, los semáforos rojos que tenemos y sabemos muy bien y seguimos muy de cerca cuál es la evolución de los diferentes indicadores o lo que popularmente nosotros le llamamos los semáforos de los diferentes rubros y de las diferentes actividades”.

“La industria es el sector que todavía está más retrasado en el proceso de la recuperación, eso es un dato objetivo y que le prestamos atención, como también entendemos que dentro de la industria (que va desde producción de acero o patentamiento de autos o producción de autos o despachos de cemento) empieza a haber semáforos positivos también”, concluyó.