El Gobierno rechazó la visita de la princesa Ana a las Islas Malvinas y la tildó de “provocación” En medio del litigio internacional por la explotación petrolera en el archipiélago, la Cancillería repudió las actividades de la hermana del rey Carlos III. En paralelo, el senador bonaerense Sergio Berni presentó un proyecto para declararla "persona no grata".

El Gobierno nacional expresó su enérgico rechazo a la presencia de la princesa Ana, hermana del rey Carlos III de Inglaterra, en las Islas Malvinas. La visita oficial de la realeza británica, programada para extenderse por once días, generó un nuevo cortocircuito diplomático en medio del arbitraje que sostienen la Argentina y el Reino Unido en el Tribunal Internacional de Derecho del Mar por la explotación ilegal de recursos petrolíferos en el archipiélago.

A través de un duro comunicado emitido por la Cancillería y difundido en redes sociales, el Ejecutivo argentino calificó la visita de “provocación” y advirtió que las actividades de la integrante de la corona “se llevan a cabo en ejercicio de la ocupación ilegal británica” en las Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Asimismo, el texto instó a Londres a cumplir “con el mandato de la comunidad internacional y ponga fin a la anacrónica situación colonial en Malvinas, que es parte de la Argentina”.

El arribo de la princesa Ana junto a su esposo, el vicealmirante Timothy Laurence, no es un hecho aislado. Se concreta en las vísperas del inicio de las audiencias en el tribunal con sede en Hamburgo, donde ambos países expondrán sus posiciones respecto a la demanda originada por el polémico proyecto de extracción de hidrocarburos Sea Lion.

En este contexto, la comunidad isleña interpretó la llegada de la monarquía como un claro gesto de respaldo a sus planes de desarrollo energético. De hecho, la Asamblea Legislativa local ya anunció la creación de un fondo soberano de inversión cercano a los 300 millones de libras, un monto proyectado a partir de las eventuales regalías de este yacimiento offshore, que será destinado a financiar obras de infraestructura y conectividad.

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El pedido en la Provincia de Buenos Aires

Las repercusiones por el accionar británico cruzaron los límites de la Cancillería y llegaron a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. El senador Sergio Berni presentó un proyecto para declarar a la princesa Ana como “persona no grata” en el ámbito del territorio bonaerense.

El exministro de Seguridad remarcó que el paso de un miembro de la realeza por las islas “no puede interpretarse como una simple visita protocolar”, sino que representa “un gesto político que respalda la ocupación ilegal y desconoce los legítimos derechos soberanos de la Argentina”.

“No podemos permanecer indiferentes frente a una provocación que pretende naturalizar la ocupación de nuestro territorio y la explotación ilegal de nuestros recursos naturales”, sentenció Berni en sus redes sociales, concluyendo que la irrenunciable defensa de la soberanía sobre las islas es también la manera de honrar a los veteranos que dieron su vida por la Patria.