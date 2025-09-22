El Gobierno también eliminará las retenciones para la carne avícola y bovina

Retenciones a los granos y oleaginosas

A través del Decreto 682/2025, el Gobierno definió la eliminación de los derechos de exportación para los cereales y oleaginosas hasta el 31 de octubre, o bien hasta que “se alcance la suma de registraciones de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por un importe equivalente a u$s7.000 millones, lo primero que ocurra”.

Según IAEF, se suponen tres escenarios tras el anuncio de eliminación de las retenciones:

El 40% de liquidación del stock de maíz y 100% del stock de soja; El 60% de maíz y 90% de soja; y El 80% del stock de maíz y 80% del de soja.

“En términos del PBI, el costo directo va desde 0,25% del PBI hasta 0,28% del PBI. Para el gobierno nacional, si se considera el aumento posible de recaudación del impuesto a las ganancias y su distribución luego de coparticipación a Nación (aproximadamente un 8% de la reducción de derechos de exportación), se reduce el costo fiscal directo a 0,26% del PBI en el escenario 1, a 0,24% en el escenario 2 y a 0,23% en el escenario 3. Obviamente hay un desfasaje, teniendo en cuenta que el impuesto a las ganancias se tributa al año siguiente”, analizaron de IAEF.