El Gobierno termina de definir el temario de las extraordinarias con la mira en la Reforma Laboral y la Emergencia Ígnea La mesa chica del oficialismo, encabezada por Manuel Adorni, se reúne este mediodía para cerrar la lista de proyectos de febrero. Patricia Bullrich avanza en los acuerdos con la oposición dialoguista, mientras crece la presión para incluir la ley por los incendios en el sur.

El Gobierno Nacional acelera los tiempos políticos. La mesa chica del oficialismo adelantó su encuentro semanal y se reunirá este jueves a las 12 con un objetivo claro: terminar de pulir la agenda legislativa para las sesiones extraordinarias de febrero.

El cónclave estará encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y contará con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial Santiago Caputo y la senadora Patricia Bullrich. Por su parte, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se sumará de manera virtual.

Los ejes del debate: Seguridad y Trabajo

En las reuniones preliminares, el Ejecutivo ya había marcado las dos prioridades absolutas para el verano legislativo: la Reforma Laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil, que incluye la baja de la edad de imputabilidad.

Para garantizar el avance de estas iniciativas, Patricia Bullrich mantuvo ayer un encuentro clave con los jefes de bloque de los 44 senadores “dialoguistas” (no kirchneristas). Al finalizar, la senadora aseguró que el acuerdo por la reforma laboral “está consolidado”, aunque reconoció que se están trabajando detalles finos ante los reclamos de algunos legisladores provinciales.

La carta de negociación: Emergencia Ígnea

La novedad de las últimas horas es la posible inclusión de la Emergencia Ígnea en la Patagonia dentro del temario. Este proyecto, reclamado con urgencia por los gobernadores del sur debido a los incendios que ya arrasaron más de 230.000 hectáreas, podría funcionar como “moneda de cambio” para asegurar los votos que el oficialismo necesita para aprobar su reforma laboral.

El reclamo cobró fuerza tras el respaldo explícito de Mauricio Macri. El líder del PRO apoyó el pedido del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, señalando la gravedad de la situación climática: “Se necesitan más recursos y herramientas para combatir el fuego y proteger la vida y las propiedades de los argentinos”.

Además, no se descarta que se sume al debate la modificación de la Ley de Glaciares, otro de los puntos que genera tensión y negociación con los bloques aliados.

Fuente: TN