El presidente Javier Milei declaró oficialmente 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”, a través del decreto 56/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial. La norma establece que durante todo el año la leyenda deberá figurar en la documentación oficial de la Administración Pública Nacional y habilita al Poder Ejecutivo a impulsar acciones de difusión de las políticas del Gobierno.

Según el texto del decreto, la decisión se enmarca en lo que el Ejecutivo define como una nueva etapa del país, tras las reformas impulsadas durante 2025, orientadas -según el propio Gobierno- a la estabilización macroeconómica, la reducción de la burocracia estatal y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

En los considerandos, la Casa Rosada sostiene que la actual administración asumió el compromiso de “retornar a los principios fundacionales de la República Argentina”, con eje en la libertad, la propiedad privada, la vida y el progreso, y remarca que las políticas aplicadas sentaron “las bases para la estabilidad y el crecimiento”.

El decreto también subraya que la previsibilidad y la estabilidad son condiciones necesarias para promover la inversión y la productividad, y plantea el objetivo de proyectar a la Argentina como un actor relevante en el escenario internacional.

La norma dispone, además, que toda la documentación oficial de los organismos centralizados, descentralizados y entes autárquicos lleve la inscripción “Año de la Grandeza Argentina” durante 2026. Asimismo, instruye al Poder Ejecutivo a realizar acciones para destacar y difundir las medidas que se adopten con ese objetivo.

Por último, el Gobierno invitó a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la declaración.