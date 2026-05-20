El referente libertario Daniel Parisini, popularmente conocido en las redes sociales como “El Gordo Dan”, se sumergió de lleno en la feroz interna que atraviesa a La Libertad Avanza. En medio de la controversia por la cuenta anónima de X (ex Twitter) @PeriodistaRufus, el influencer aseguró tajantemente que “le mintieron al Presidente” y descartó que el episodio haya sido una operación armada.

Durante la transmisión de su programa en el canal de streaming Carajo, Parisini sostuvo que está “convencido” de que el perfil en cuestión era manejado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. De esta manera, rechazó de plano la versión respaldada por Javier Milei, quien había afirmado públicamente que la situación fue “implantada” y “prefabricada” para perjudicar al dirigente riojano y generar conflictos en el oficialismo.

“Estoy convencido de que no es algo fabricado. Estoy convencido de que la cuenta pertenecía a Martín Menem. Lo tengo totalmente asegurado y no tengo dudas”, sentenció el líder de Las Fuerzas del Cielo, exponiendo las contradicciones en el relato oficial. En esa línea, recordó que en un primer momento el propio Menem había justificado el hecho como “un error involuntario” de un community manager. “Ahora dicen que es una operación implantada, lo cual no tiene conexión con la versión previa”, remarcó Parisini.

El desafío por el video y las nuevas pruebas

En medio de su descargo, el “Gordo Dan” redobló la apuesta y apuntó hacia el cineasta y funcionario nacional Santiago Oría. Horas antes, el presidente Milei había revelado en una entrevista televisiva que Oría le había mostrado un video explicativo que demostraba la presunta maniobra contra Menem.

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Ante esto, Parisini lanzó un desafío público: “A mí me parece que sería muy sano que si Santiago Oría tiene este video, lo publique. Creo que sería sano para todos. Si ese video se publica y tiene algún argumento convincente, me comprometo a pedir disculpas públicas”.

La disputa, que se desató el último fin de semana cuando militantes libertarios vincularon capturas de pantalla de la cuenta @PeriodistaRufus con perfiles oficiales de Menem, sumó un nuevo capítulo en la madrugada de este miércoles. A través de su cuenta de X, Parisini presentó nuevas evidencias digitales.

Según expuso mediante un video, la herramienta de archivo de internet Wayback Machine guardó el registro del tuit original que originó el conflicto. El influencer aseguró que el enlace “redirige a la cuenta oficial de Martín Menem”. Para cerrar su postura, dejó un mensaje contundente hacia el interior de su espacio político: “No quedan dudas: no fue plantado. No le mientan nunca más al Presidente”.