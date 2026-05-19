Javier Milei: “Vamos a seguir apretando la política monetaria hasta bajar la inflación” El jefe de Estado sostuvo que el Gobierno continuará con una política monetaria restrictiva y apuntó contra decisiones económicas adoptadas en la administración de Macri.

El presidente Javier Milei disertó este martes por la mañana en un evento del Banco de Valores (VALO) que se desarrolla en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba). Su discurso se produjo un día después de haber dado una clase especial en la Universidad de San Andrés. El mandatario fue presentado por el presidente de VALO, Juan Ignacio Nápoli, quien mostró su apoyo a la política del Gobierno.

Al comenzar a hablar, el libertario planteó una situación hipotética peculiar. “¿Qué pasa si de repente llega un marciano a la Argentina y quiere saber cómo está el país? Puede ver la política desde los hechos, lo concreto. Mira el Boletín Oficial y mira los números. Dice: «el camino de la reconstrucción es maravilloso y va a ser potencia»“, introdujo Milei.

Luego, siguió con un ataque al periodismo y a los medios: “Pero si prende la tele dice «Argentina va al camino al peor de los infiernos». Nunca se produjo una divergencia entre lo que dicen los datos y los medios, pero se ve que les agarró una abstinencia de pauta”.

En tanto, el Presidente sostuvo que muchas de las políticas económicas de su gestión se centran en cuestiones que hacen a la tasa de interés. “No vamos a ceder ni un ápice en la lucha contra la inflación. Recién en 2024 pudimos frenar la emisión de dinero. Nuestra convicción es seguir apretando. Y eso impacta en la tasa de interés nominal”, insistió.

Además, defendió su política cambiaria: “La Argentina va cada vez más a un esquema de mayor libertad cambiaria. Sacamos el 95% del cepo. Si no estuviéramos comprando US$8500 millones este año, el tipo de cambio estaría en $1100”.

Siempre en la misma línea, sostuvo su apoyo al rumbo económico, a pesar de reclamos de varios sectores sobre la actividad, que no crece a los niveles esperados. “La inflación sigue cayendo y la economía se sigue expandiendo. No digo que sea lineal, pero hay que mantener un norte. Si a eso le sumamos equilibrio fiscal, control monetario, mayor apertura en el mercado de cambios, las desregulaciones y si le sumamos el capital humano, estamos en las puertas de un milagro. Si seguimos el camino, vamos a hacer a la Argentina grande nuevamente”, aseguró.

En otro tramo de su alocución, le envió un dardo a la gestión del expresidente Mauricio Macri por la Ley de Alquileres y la Ley de góndolas.

MIRA TAMBIÉN Preocupación en el Gobierno por la escalada de la interna en medio de la crisis por el caso Adorni

“La Ley de Alquileres es un avance al derecho de propiedad, que se hace buscando perjudicar al propietario. En consecuencia, el precio en el mercado informal es más alto y perjudica a los más vulnerables. Sacamos la ley, desregulamos, se duplicó la oferta y el precio del alquiler en términos reales bajó un 30%”, expresó Milei.

Luego, definió como “otra aberración” del gobierno de Macri la Ley de Góndolas. “Esa es una suerte de control de precios, es meterse en cómo asigna la propiedad el supermercado. Esa herramienta la usaron los kirchneristas, que con pecheras medían las góndolas. Eso terminó en escasez. Cuando ustedes regulan una empresa competitiva, matan los rendimientos crecientes. La contracara natural es que se quedan sin crecimiento económico. Nosotros liberamos rendimientos crecientes. Y si le sumamos la apertura económica, estamos frente a una oportunidad de crecimiento impresionante”, consideró.

MIRA TAMBIÉN Jana Maradona declara en el juicio por la muerte de Diego