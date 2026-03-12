El INDEC difunde la inflación de febrero y los privados estiman que rondará el 2,7% Esta tarde se conocerá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del segundo mes del año. Las consultoras ubican la cifra entre el 2,6% y el 2,9%, impulsada fuertemente por la quita de subsidios en las tarifas, el transporte y el precio de la carne.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará este jueves por la tarde el dato oficial de inflación correspondiente a febrero. En la antesala del anuncio, el consenso de las consultoras privadas y los analistas del mercado anticipa que el costo de vida se ubicará en torno al 2,7%.

El dato de hoy es crucial para el Gobierno: si el IPC resulta igual o menor al 2,9% registrado en enero, el equipo económico habrá logrado cortar una racha negativa de cinco meses consecutivos con la inflación al alza. Por el contrario, si la cifra supera esa barrera, se confirmará medio año ininterrumpido de aceleración en los precios.

Cambio de expectativas en el mercado

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central reflejó un empeoramiento en las proyecciones a corto plazo. Mientras que a principios de año se esperaba que febrero cerrara con un 2,1%, la actualización de la semana pasada elevó la estimación al 2,7%. De acuerdo a este mismo informe, el ansiado objetivo de perforar el piso del 2% mensual se postergaría recién hasta el mes de mayo.

El mapa de las proyecciones privadas

Las principales consultoras económicas del país coincidieron en que la estacionalidad habitual de febrero (que suele ser un mes de menor inflación) se vio alterada por el impacto directo de los precios regulados.

Consultora Estimación Los rubros que más traccionaron la suba C&T 2,9% Tarifas (luz y gas), expensas, servicio doméstico y carne (+8%). LCG 2,7% Inercia de la inflación núcleo y tarifas de gas (+17%), luz y agua (+4%). OJF 2,6% Vivienda e Indumentaria (+3,5%), Salud (+2,9%) y Alimentos (+2,8%).

El desglose de los aumentos