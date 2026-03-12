El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará este jueves por la tarde el dato oficial de inflación correspondiente a febrero. En la antesala del anuncio, el consenso de las consultoras privadas y los analistas del mercado anticipa que el costo de vida se ubicará en torno al 2,7%.
El dato de hoy es crucial para el Gobierno: si el IPC resulta igual o menor al 2,9% registrado en enero, el equipo económico habrá logrado cortar una racha negativa de cinco meses consecutivos con la inflación al alza. Por el contrario, si la cifra supera esa barrera, se confirmará medio año ininterrumpido de aceleración en los precios.
Cambio de expectativas en el mercado
El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central reflejó un empeoramiento en las proyecciones a corto plazo. Mientras que a principios de año se esperaba que febrero cerrara con un 2,1%, la actualización de la semana pasada elevó la estimación al 2,7%. De acuerdo a este mismo informe, el ansiado objetivo de perforar el piso del 2% mensual se postergaría recién hasta el mes de mayo.
El mapa de las proyecciones privadas
Las principales consultoras económicas del país coincidieron en que la estacionalidad habitual de febrero (que suele ser un mes de menor inflación) se vio alterada por el impacto directo de los precios regulados.
|Consultora
|Estimación
|Los rubros que más traccionaron la suba
|C&T
|2,9%
|Tarifas (luz y gas), expensas, servicio doméstico y carne (+8%).
|LCG
|2,7%
|Inercia de la inflación núcleo y tarifas de gas (+17%), luz y agua (+4%).
|OJF
|2,6%
|Vivienda e Indumentaria (+3,5%), Salud (+2,9%) y Alimentos (+2,8%).
El desglose de los aumentos
- El peso de los servicios: Según la consultora LCG, los ajustes en las tarifas duplicaron su incidencia habitual, aportando 0,7 puntos porcentuales a la inflación general del mes. A esto se sumaron los incrementos en transporte público, telefonía y prepagas.
- Vivienda y mantenimiento: Desde C&T destacaron que el rubro “Vivienda” tuvo un incremento cercano al 5% (el mayor desde junio de 2024), impulsado no solo por la energía, sino por el alza del 1,8% en el salario de los encargados de edificios. El servicio doméstico y los productos de limpieza también presionaron al alza.
- Alimentos con contrastes: El rubro de alimentos y bebidas volvió a ser protagonista. C&T midió un ajuste del 4,1% en este sector, marcado por un fuerte contraste: mientras que la carne se disparó casi un 8% (el doble que el promedio general), las verduras experimentaron una fuerte baja cercana al 10%.