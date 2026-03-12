Detuvieron a “El Chelo” Torres de Grupo Green "Él es un violador", dijo la víctima que contó lo sucedido. El cantante fue condenado en 2009 por el abuso sexual de una niña, hija de una expareja suya. El crudo relato de la denunciante.

Adrián Marcelo Torres, “El Chelo”, cantante de Grupo Green, fue detenido en la madrugada de este jueves, acusado de violar a una mujer de 43 años a comienzos de esta semana.

El arresto fue realizado en la casa de Torres en Villa Fiorito, en medio de una investigación a cargo de la fiscal Lorena Pecorelli, titular de la UFI Nº 21 de La Matanza. Según detalló Clarín, la Policía Bonaerense allanó el lugar. La indagatoria al músico se espera en las próximas horas.

La víctima, conocida públicamente como Dulce Lilian, se dedica a las transmisiones en redes sociales como TikTok con artistas tropicales. Declaró este miércoles ante la fiscal Pecorelli, donde ratificó los contenidos de su denuncia, presentada a comienzos de la noche del martes en la Comisaría de la Mujer de San Justo.

“Él se contacta conmigo. Lo conocí ese día (el lunes por la noche) en persona. Me dijo que me quería conocer, me pasó su teléfono. Hicimos una videollamada. Hablamos, todo bien hasta ahí. Me dice que me quería conocer en persona, yo accedí, pero siempre vinculado a la música. Para mí era una persona normal, no lo traté como un famoso”, dijo a Clarín Lilian sobre el encuentro que mantuvo con el cantante.

“Dale, no me podés decir que no”, le dijo en varias oportunidades. “Se enojaba que le decía que no”, recordó Dulce Lilian. Finalmente, la mujer accedió y le pasó la ubicación por WhatsApp.

Por un error, la ubicación que recibió el cantante no fue la de la casa de la mujer. El GPS lo llevó a otra zona, oscura, según describió ella que le dijo él. Cuando finalmente le pasó su dirección por mensaje, pasó a buscarla por su casa.

Ya con Dulce Lilian en la camioneta, ambos fueron hasta una estación de servicio ubicada sobre la avenida General Paz, a la altura de Liniers. Ella pidió un agua saborizada y él, una con gas. Cuando empezaron a charlar, la mujer describió una situación a la que calificó de violenta.

“Me sacó el teléfono de mis manos, me preguntó cosas personales como con quién vivo o si tengo hijos, o de mi expareja. Cosas que nada que ver con el encuentro, que era por el tema de la música, para ver cuándo podía entrevistarlo. Después no me quería devolver el teléfono, me decía que ocultaba algo, que le había hecho una cama para que le roben”, sostuvo la mujer.

En la denuncia relató que en medio del encuentro se comunicó con el hijo de otro cantante de cumbia, a quien le dijo que “estaba en algo importante”. “Me devolvió el teléfono y me dijo «te borré todo», mientras se reía irónicamente”, agregó.

Cerca de la casa, él le dijo que se pasaran al asiento de atrás para estar más cómodos. “Accedí a ir al asiento de atrás pero nunca imaginé que iba a hacer algo así”, recordó Dulce Lilian.

“Mirá que el sábado que viene te voy a llamar para que vengas a mi casa para hacer un stream en vivo con la banda”, le dijo antes de que ella bajara de la camioneta. “Yo no le respondí. Abrí la puerta, me bajé y entré a mi casa. Ni me di vuelta para mirarlo”, describió.

Cuando entró a su casa, Dulce Lilian se puso a llorar al recordar lo que había vivido minutos antes en el interior de esa camioneta. “Él es un violador. Su propósito era hacerme daño, nunca sacó el tema de la música. Me arruinó la vida”, afirmó.

“Chelo” fue condenado en 2009 por el abuso sexual de una niña, hija de una expareja suya. Estuvo alojado desde el 8 de noviembre del 2010 hasta el 17 de febrero del 2012 en la Unidad Penal N° 42 de Florencio Varela, indicaron a Clarín fuentes penitenciarias.

“No sabía que tenía denuncias previas, sino no hubiese aceptado antes”, expresó Dulce Lilian sobre la condena al músico, de la que tomó conocimiento por los medios tras su denuncia.

Por último, la mujer fue contundente en su denuncia: “No fue un abuso simple, sino un abuso sexual con acceso carnal. Pido que se haga justicia. Nadie tiene el derecho a tocarnos si no queremos, son nuestros cuerpos”.