El INDEC difunde la inflación de marzo y el Gobierno ya anticipa que superará el 3% Este martes a las 16 horas se conocerá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del tercer mes del año. El ministro Luis Caputo reconoció el impacto de las subas estacionales y de los combustibles, aunque aseguró que a partir de abril comenzará una etapa de "desinflación y crecimiento".

Todas las miradas de la economía nacional están puestas en el reloj. Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará el dato oficial de la inflación correspondiente a marzo de 2026. Tras el 2,9% registrado en febrero, tanto desde el Gobierno nacional como desde las consultoras privadas coinciden en que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) volverá a quebrar la barrera del 3%.

El propio ministro de Economía, Luis Caputo, se encargó de preparar el terreno durante sus últimas declaraciones públicas, admitiendo que la cifra será superior a la del mes pasado debido a factores estacionales y externos.

El diagnóstico oficial y el optimismo de Caputo

“Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que evidentemente tuvo impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte; tenés temas como la educación, que en marzo tiene su estacionalidad”, explicó el titular del Palacio de Hacienda.

A pesar de este rebote inflacionario, Caputo se mostró enfático al proyectar el futuro a corto plazo. El funcionario aseguró que en abril comenzará de manera definitiva “un proceso de desinflación y crecimiento” que marcará un punto de inflexión. “No puedo estar más optimista. Se vienen realmente los mejores 18 meses de la Argentina de las últimas dos décadas. Me puedo equivocar, pero es lo que creo con mucho fundamento que va a pasar”, sentenció.

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Las proyecciones de las consultoras privadas

En sintonía con las estimaciones oficiales, los principales analistas del mercado anticiparon un repunte de los precios traccionado por rubros clave como la educación, los alimentos frescos (principalmente la carne) y la energía.

Desde la consultora LCG advirtieron que un nivel cercano al 3%, en un contexto de “dólar quieto y actividad económica lejos de ser pujante”, evidencia un piso inercial difícil de quebrar. “Con conducta fiscal y monetaria, nada impide que esos valores puedan retomar la baja, pero tal vez se requieran más elementos de coordinación de expectativas para sincronizar a la baja las sucesivas remarcaciones”, analizaron.

El mapa de las estimaciones para marzo:

Consultora / Analista Proyección IPC Principales Impulsores del Mes REM (Mercado) 3,0% Corrección al alza en las expectativas generales. LCG ~3,0% Precios regulados compensados por baja en la inflación núcleo. Fernando Marull 3,1% Suba de la carne (11%), cuotas de escuelas y naftas (12%). Equilibra 3,3% Regulados (5,1%), alimentos y bebidas (4,2%) y shock en combustibles.