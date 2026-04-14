Empieza el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona tras el escandaloso documental secreto A más de cinco años del fallecimiento del máximo ídolo del fútbol argentino, este martes comienza un nuevo debate oral en San Isidro. Siete profesionales de la salud se sentarán en el banquillo acusados de homicidio con dolo eventual.

El expediente por la muerte de Diego Armando Maradona vuelve a foja cero. Tras acumular cientos de fojas, pericias técnicas y un giro judicial insólito, este martes a las 10 de la mañana comenzará en San Isidro el segundo juicio oral para determinar las responsabilidades penales del equipo médico que asistió al “Diez” durante su internación domiciliaria en Tigre.

El reinicio del proceso se da en un contexto sin precedentes: el primer debate quedó trunco y fue anulado luego del escándalo protagonizado por la jueza Julieta Makintach, quien fue destituida por haber autorizado y participado de una serie documental clandestina sobre el caso. Ahora, con un nuevo tribunal pero bajo la misma lupa pública, la Justicia buscará llegar a un veredicto.

Las acusaciones y la postura de las defensas

El nuevo debate estará a cargo de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro: Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. La fiscalía, nuevamente representada por Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, mantiene su dura hipótesis: sostienen que Maradona fue víctima de un homicidio simple con dolo eventual, alegando que el equipo médico lo dejó en una situación de “desamparo sanitario” bajo un esquema de internación domiciliaria “deficiente” en el country San Andrés.

Del otro lado, las defensas buscarán desestimar esta figura penal. Argumentarán que el tratamiento fue consensuado y adecuado a la situación del paciente, y que el triste desenlace fue producto de las severas patologías preexistentes del exfutbolista.

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Vadim Mischanchuk, abogado de la psiquiatra Agustina Cosachov, calificó la acusación de “descabellada” y descartó cualquier tipo de plan para acabar con la vida de Maradona. Por su parte, Francisco Oneto, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, adelantó que su cliente hará uso de su derecho a declarar para “contar su verdad”.

Cronograma de audiencias y testigos

El juicio se desarrollará en dos audiencias semanales. Este martes estará destinado a las cuestiones preliminares y los lineamientos generales, por lo que la ronda de testigos recién comenzará el jueves.

La estructura del debate seguirá un orden progresivo:

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Entorno íntimo: Los primeros en declarar serán los familiares más cercanos. Se espera el testimonio de Dalma, Gianinna, Jana Maradona y Verónica Ojeda. El abogado Fernando Burlando anticipó que las hijas del “Diez” presenciarán todas las audiencias. Juntas médicas: Luego será el turno de los peritos que intervinieron en la autopsia, cuyos informes son vitales para entender el estado clínico real de Maradona. Personal sanitario: Finalmente, declararán los médicos, enfermeros y coordinadores que estuvieron en contacto con el paciente.

Ante una lista original de al menos 90 personas, fuentes judiciales dejaron trascender que las partes buscarían desistir de algunos testimonios para acelerar el proceso y lograr una sentencia antes de la feria judicial. Además, cabe aclarar que nada de lo declarado o presentado en el juicio anulado tendrá validez en esta nueva instancia.

Los siete imputados en el banquillo

Acusado Rol en el tratamiento Leopoldo Luque Neurocirujano y médico de cabecera. Principal señalado. Agustina Cosachov Psiquiatra, responsable de la salud mental en la última etapa. Carlos Díaz Psicólogo especialista en adicciones. Nancy Forlini Médica a cargo del seguimiento clínico por parte de la prepaga. Mariano Perroni Coordinador del equipo de enfermeros. Pedro Di Spagna Médico clínico que supervisaba la evolución general. Ricardo Almirón Enfermero que integraba el equipo de asistencia diaria.

TN