El jueves se definirá si se cae o no el juicio por la muerte de Maradona Los jueces Maximiliano Savarino y Verónica di Tommasso comunicaron esa decisión a las partes luego de que la fiscalía pidiera nuevos magistrados para el debate. La funcionaria separada es investigada también por la Suprema Corte de la provincia.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, uno de los procesos judiciales más esperados y de mayor exposición pública de los últimos años, quedó en suspenso este martes luego de que la fiscalía presentara pruebas de la participación de la jueza Julieta Makintach en una miniserie en desarrollo sobre la causa. Esto derivó en su apartamiento inmediato del debate oral y abrió el interrogante sobre la continuidad o no del proceso en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro.

Será este jueves el día clave para conocer qué pasará con el juicio por la muerte de Maradona. El juez Maximiliano Savarino convocó a las partes y a los imputados para ese día a las 12, cuando dará a conocer la decisión con respecto a los planteos formulados ante la salida de Makintach y los fundamentos del dictamen sobre el futuro del juicio.

El documental por el que se desató el escándalo, que se iba a titular “Justicia Divina” e iba a contar con seis capítulos de media hora cada uno, había salido a la luz días atrás.

Hasta hoy, la jueza Makintach había negado cualquier vinculación con el proyecto. Sin embargo, durante la audiencia de este martes el Ministerio Público exhibió nuevos documentos que dejaron en evidencia la implicancia de la magistrada en la producción audiovisual.

Entre las pruebas presentadas, se proyectó el tráiler del documental y se mostró una supuesta sinopsis, en la que se indicaba que el mismo —concebido como una cruza entre el periodismo y el cine documental— seguiría los pasos de la jueza Julieta Makintach “durante y posterior al juicio”, presentándola así como una protagonista central de la historia. También se difundió el guion de la miniserie.

Ante la contundencia del material, el tribunal resolvió apartar a Makintach del proceso y entró en un debate sobre cómo continuar con el juicio. Las partes hicieron sus pedidos. Los fiscales solicitaron nuevos jueces y la querella acompañó. La defensa, en tanto, se dividió. Sólo uno de los abogados quiso que el juicio sea nulo.

Al momento de tomar la palabra, el fiscal Patricio Ferrari fue categórico: pidió la designación de un nuevo tribunal completo, subrayando que la participación de Makintach en el documental —más allá de su apartamiento— compromete la validez de todo lo actuado hasta el momento.

“Ha existido a espaldas de ustedes una contaminación horizontal que impide a nuestro modo de ver la continuidad”, les dijo a los jueces Savarino y Di Tommaso.

Y agregó: “No estamos de acuerdo en seguir de esta manera y la única responsable de esto es la jueza recusada. A veces hay que dar dos pasos para atrás para ir para adelante. Hoy los actos quedaron teñidos de sospecha”.

Todos los abogados querellantes adhirieron al planteo de Ferrari, argumentando que esta es la única forma de evitar futuras nulidades por las irregularidades ya advertidas.

En paralelo, la Suprema Corte bonaerense inició una investigación contra la magistrada, cuyas consecuencias institucionales podrían extenderse más allá de este juicio. A Makintach también la investigan tres fiscales de San Isidro.

Del lado de las defensas hubo distintas posturas. El abogado de Leopoldo Luque, el del jefe de enfermeros Mariano Perroni y el del clínico Pedro Di Spagna acompañaron la solicitud de la Fiscalía de nombrar un nuevo tribunal en su totalidad.

Otros defensores, como el de la psiquiatra Agustina Cosachov y el del psicólogo Carlos Díaz, optaron por una solución intermedia: proponer un reemplazo puntual para Makintach y sumar un cuarto juez como medida de resguardo.

El defensor del enfermero Ricardo Almirón también respaldó la propuesta del Ministerio Público, aunque reclamó que se sortee directamente un nuevo tribunal. El único que fue más allá fue el abogado de Nancy Forlini, la coordinadora médica de la prepaga, quien pidió la nulidad absoluta del juicio.

Luego de escuchar a todas las partes, el juez Savarino convocó a una nueva audiencia para el próximo jueves al mediodía, donde se anunciará cómo seguirá —o si efectivamente se suspende de manera definitiva— el juicio por la muerte del ídolo.

Repercusiones

Finalizada la audiencia, Fernando Burlando habló con la prensa tras la decisión del tribunal de postergar la definición sobre la continuidad del debate: “Entendemos que debe seguir en este tribunal con tres jueces nuevos, pero, dada las circunstancias y de la nulidad de la prueba que se produjo durante la audiencia, es lógico que los jueces no puedan continuar porque sería una situación de ilegalidad”.

El abogado de Dalma y Gianinna acotó que las hijas de Maradona estaban al tanto de lo que podía suceder este martes y que la menor confirmó que la denuncia contra la magistrada era “una verdad lamentable”.

El letrado señaló sobre la causa contra Makintach: “Veremos qué es lo que pasa con esa investigación, pediremos el jury de enjuiciamiento. Y que se defienda realmente la doctora porque lo que hizo hoy fue lamentable”.

Sobre ese punto, añadió: “Ni siquiera hasta el día de hoy desistió de negar lo que todo el mundo veía. Aparentemente, estaba abocada no a proveer justicia si no a la realización de este documental reality, serie, lo que sea…. La cabeza humana, evidentemente, genera situaciones en los individuos que no tienen explicación”.

Burlando dijo también que “derrumbada” la trayectoria de la jueza Makintach por algo que consideró “narcisismo”. Y acotó: “Es incomprensible e inadmisible”.

En tanto, Ferrari, en una entrevista con América TV, pidió que si el juicio no continúa con estos jueces que “se haga este año, lo más pronto posible”.

“Esperamos la decisión del tribunal el jueves. Todos queremos la continuidad de un proceso, sano y lícito. No es un día de festejo, es una decepción, nuestro pronóstico en el juicio era muy bueno, pero es triste”, lamentó.

La recusación a la jueza

En el inicio de la encendida audiencia de hoy, Makintach negó haber participado de la producción. “Di una entrevista a una amiga de mi infancia hablando de la Justicia, ese material era crudo, era íntimo. Fue un domingo a las 5 de la tarde. ¿Eso le da el mote de prohibido, oculto, ilícito?“, dijo.

Posteriormente, tomaron la palabra sus colegas Savarino y Di Tommaso, quienes se despegaron del escándalo y negaron saber que estaban siendo grabados.

Al momento de exponer las pruebas recolectadas en la investigación que ya se sigue contra la magistrada, Ferrari lanzó: “Esto fue un reality, señores jueces. Makintach ofició de actriz, no de jueza… Volvió a mentirnos a todos en la cara”.

Luego pidió formalmente la recusación de la jueza, y todos los abogados querellantes se sumaron: Mario Baudry, Eduardo Ramírez, Félix Linfante y Pablo Jurado, además del mencionado Burlando.

A continuación fue el turno de los defensores, que también reclamaron el apartamiento. Julio Rivas, abogado de Leopoldo Luque, lloró en su exposición. Diego Olmedo, defensor del psicólogo Carlos Díaz, ironizó: “¿Qué puedo esperar de la jueza de Dios con mi cliente? ¿Lo iba a absolver o condenar?”. Franco Chiarelli, que representa al enfermero Ricardo Almirón, fue contundente: “Lo más lógico que puede pasar es que se vuelva todo a cero. Mucho trabajo tirado a la basura”.

En ese clima, Makintach retomó la palabra y volvió a negar haber tenido conocimiento del documental. “No conocía este material, nunca vi este guion, no es mío, no me pertenece”, dijo.

Sin embargo, aceptó finalmente su recusación: “Espero que el juicio pueda seguir, aunque sea sin mí. Estoy tan sorprendida como todos ustedes”.

Así las cosas, el TOC N°3 resolvió separarla del proceso.

Fuente Infobae