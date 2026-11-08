El papa León XIV llegó a la Argentina: aterrizó en Buenos Aires para dar inicio a su visita El vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente de Uruguay tocó pista a las 16:33 en el Aeroparque Jorge Newbery. El Sumo Pontífice inicia una agenda oficial que marcará el regreso de un líder de la Iglesia Católica al país después de 39 años.

El papa León XIV arribó este domingo a Buenos Aires para dar comienzo a su tan esperada y trascendental visita a la Argentina. A las 16:33, la aeronave de Aerolíneas Argentinas que lo transportaba desde la ciudad de Montevideo, Uruguay, aterrizó en la pista del Aeroparque Internacional Jorge Newbery.

Con este aterrizaje, el Sumo Pontífice y su comitiva oficial inician una agenda de tres días en territorio nacional que movilizará a millones de fieles y que contará con un megaoperativo de seguridad sin precedentes. La llegada del Santo Padre marca un hito institucional y pastoral absoluto, ya que representa el regreso de la máxima autoridad de la Iglesia Católica al país luego de casi cuatro décadas.

Tras su exitoso paso por el país vecino, donde cumplió con múltiples compromisos diplomáticos y religiosos, León XIV comienza ahora el capítulo argentino de su gira sudamericana. Se espera que en las próximas horas protagonice un recibimiento oficial, una audiencia en Casa Rosada y su primer mensaje público en el Palacio Libertad, antes de dar paso a los encuentros con sectores vulnerables y las misas multitudinarias programadas en la Capital Federal, Córdoba y Luján.