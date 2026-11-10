León XIV llegó a Córdoba para celebrar su segunda misa en el país En su tercer día de gira, el Sumo Pontífice encabeza una histórica ceremonia en la Escuela de Aviación Militar. Por la tarde, emprenderá su regreso a Buenos Aires para protagonizar una vigilia con jóvenes en Palermo.

El papa León XIV arribó este martes a la provincia de Córdoba para dar continuidad a su intensa agenda apostólica en la Argentina. En lo que marca su tercer día en el país, el líder de la Iglesia Católica presidirá su segunda gran celebración eucarística, un evento para el cual la organización proyecta la asistencia de aproximadamente un millón de fieles llegados desde distintos puntos de la región y el interior del país.

El escenario elegido para este histórico encuentro de fe es la imponente explanada de la Escuela de Aviación Militar. Desde las primeras horas de la madrugada, una verdadera marea humana comenzó a colmar el predio tras realizar vigilias en las inmediaciones, todo bajo un fuerte y coordinado operativo de seguridad desplegado por la Policía Caminera y fuerzas nacionales.

Esta visita a la provincia mediterránea representa uno de los momentos más profundamente pastorales de su itinerario. Luego de un domingo dominado por reuniones de alto voltaje político con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y contundentes mensajes a la dirigencia en el Palacio Libertad, el obispo de Roma busca en Córdoba un contacto directo y masivo con la comunidad creyente.

Sin embargo, el cronograma del Santo Padre no contempla grandes pausas. Una vez concluida la ceremonia religiosa y tras mantener un encuentro con autoridades eclesiásticas locales, León XIV emprenderá su vuelo de regreso a Buenos Aires. Allí cerrará este martes con otra convocatoria multitudinaria: una emotiva vigilia de oración junto a miles de jóvenes en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, como antesala a lo que será su última misa masiva del miércoles en Luján.