León XIV en Córdoba: “Todos somos simples servidores y estamos llamados a la santidad” En su segunda misa masiva en la Argentina, el Sumo Pontífice destacó la rica tradición religiosa de la provincia y recordó las figuras del cura Brochero y Mama Antula. Ante casi un millón de fieles en la Escuela de Aviación Militar, pidió un mayor "compromiso de vida".

El papa León XIV encabezó este martes su segunda misa multitudinaria en el país, celebrada en la imponente explanada de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba. Ante casi un millón de fieles que acamparon desde la madrugada, el Sumo Pontífice pronunció una sentida homilía centrada en la rica tradición de santidad de la provincia mediterránea y en la imperiosa necesidad de renovar el compromiso evangelizador.

Durante la ceremonia en el Polo Aeronáutico cordobés, el líder de la Iglesia Católica destacó que la región “ha sido rica en frutos de santidad”. En ese marco, dedicó un momento especial de su discurso para recordar y honrar a aquellas personas que transitaron por las mismas calles y dieron la vida por el Evangelio, haciendo una mención destacada al Santo Cura Brochero y a Santa Mama Antula, figuras ineludibles de la devoción nacional.

“Todos somos simples servidores y tenemos que cumplir con la misión que el Señor nos encomienda; estamos todos llamados a la santidad”, afirmó León XIV frente a la marea humana que lo escuchaba en absoluto silencio. Con estas palabras, el Papa buscó igualar el rol de la jerarquía eclesiástica con el de los laicos, invitando a cada peregrino a asumir un rol activo en su comunidad.

En esa misma línea teológica, el Santo Padre pidió a los presentes tener siempre en cuenta que, habiendo sido arrancado del poder de las tinieblas, el creyente ha sido trasladado “a la luz de Dios”, lo que conlleva una inmensa responsabilidad cotidiana.

Para finalizar su mensaje pastoral, el Pontífice lanzó una contundente advertencia y un desafío directo a los miles de peregrinos reunidos: “El mundo espera de nosotros un compromiso de vida y un testimonio de oración”.