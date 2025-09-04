La Gendarmería Nacional peritó el teléfono del diputado Gerardo Milman en el marco de la causa por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. El informe no encontró evidencia que lo incrimine.
Según el documento, publicado por Infobae, no se hallaron mensajes comprometedores y la geolocalización lo ubicó fuera de la ciudad de Buenos Aires en momentos clave.
El propio peritaje indicó, además, que el aparato de Milman había sido comprado después del atentado.
Reacciones del kirchnerismo
Pese a estos resultados, desde el kirchnerismo denuncian que el diputado entregó un celular nuevo y sin datos relevantes. La expresidenta Cristina Kirchner reposteó un mensaje del funcionario bonaerense Juan Martín Mena que calificó al peritaje como un “montaje”.
El posteo recordó la declaración de una ex secretaria de Milman, quien dijo que en la sede de la fundación de Patricia Bullrich un técnico trabajó durante horas para borrar información de tres teléfonos, entre ellos el del diputado.
Mensajes ausentes y acusaciones
Un punto señalado en el propio informe pericial es que no hay registros de mensajes entre el 1 de agosto y el 4 de octubre de 2022, período inmediato al atentado en Recoleta. Para el kirchnerismo, esa ausencia refuerza las sospechas de borrado intencional.
En ese marco, también se acusó a la jueza María Eugenia Capuchetti de garantizar “impunidad” al legislador al aceptar el dispositivo peritado.
