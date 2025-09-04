El peritaje al celular de Milman, sin pruebas del atentado a Cristina: qué dice el kirchnerismo Un informe de Gendarmería no encontró vínculos entre el diputado y el ataque a la expresidenta en Recoleta. Desde el kirchnerismo sostienen que el legislador entregó un teléfono nuevo y con mensajes borrados a la Justicia.

La Gendarmería Nacional peritó el teléfono del diputado Gerardo Milman en el marco de la causa por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. El informe no encontró evidencia que lo incrimine.

Según el documento, publicado por Infobae, no se hallaron mensajes comprometedores y la geolocalización lo ubicó fuera de la ciudad de Buenos Aires en momentos clave.

El propio peritaje indicó, además, que el aparato de Milman había sido comprado después del atentado.

El diputado Gerardo Milman. (archivo Télam)

Reacciones del kirchnerismo

Pese a estos resultados, desde el kirchnerismo denuncian que el diputado entregó un celular nuevo y sin datos relevantes. La expresidenta Cristina Kirchner reposteó un mensaje del funcionario bonaerense Juan Martín Mena que calificó al peritaje como un “montaje”.

MIRA TAMBIÉN El Senado busca rechazar el veto presidencial a la emergencia en discapacidad y restringir la potestad sobre los DNU





El posteo recordó la declaración de una ex secretaria de Milman, quien dijo que en la sede de la fundación de Patricia Bullrich un técnico trabajó durante horas para borrar información de tres teléfonos, entre ellos el del diputado.

Mensajes ausentes y acusaciones

Un punto señalado en el propio informe pericial es que no hay registros de mensajes entre el 1 de agosto y el 4 de octubre de 2022, período inmediato al atentado en Recoleta. Para el kirchnerismo, esa ausencia refuerza las sospechas de borrado intencional.

MIRA TAMBIÉN Caso YPF: Preska ordenó al Gobierno entregar datos sobre activos del Estado

En ese marco, también se acusó a la jueza María Eugenia Capuchetti de garantizar “impunidad” al legislador al aceptar el dispositivo peritado.