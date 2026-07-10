El riesgo país quedó al borde de los 400 puntos y tocó un nuevo mínimo en más de ocho años El S&P Merval subió 2,4% y el indicador de riesgo país cayó a 402 unidades, un mínimo desde abril de 2018. Por el feriado parcial no hubo operaciones en el mercado de cambios. Los títulos bancarios lideraron la tendencia de los activos argentinos

Aunque la Bolsa de Comercio porteña negoció con actividad reducida debido al feriado “puente”, los activos argentinos se afirmaron en Wall Street, que también operó este viernes con ganancias.

Las acciones de los bancos argentinos fueron lo más destacado de una rueda que en Buenos Aires transcurrió solo con operaciones en el plazo T+1 pero no liquidación. Asimismo, no se pudo operar en contado inmediato ni hubo negocios con cauciones. Por lo tanto, las operaciones en T+1 realizadas el miércoles 08 y viernes 10 se liquidarán directamente el día lunes 13 de julio.

El índice S&P Merval porteño mejoró un 2,4%, en los 3.280.224 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street se distinguían las ganancias, lideradas por Grupo Galicia (+9%) y Banco Francés (+8,9%).

La sesión favorable también se dio en otras plazas emergentes, como reflejó el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo, que ganó un 2,9 por ciento.

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Los bonos soberanos en dólares de Argentina operaron con una suba de 0,5% en promedio en Wall Street. En la plaza local se espera a partir del lunes el regreso de la liquidez consistente por la reinversión de capital e intereses de Bonares y Globales, dado que algunas sociedades de Bolsa ya depositaron las divisas giradas por el Tesoro.

El riesgo país de JP Morgan descontó tres enteros, a 402 puntos básicos, un piso desde el 20 de abril de 2018 (400 puntos).

“A pesar de la semana reducida de operaciones, el principal foco estuvo puesto en la presentación de la estrategia de financiamiento del Gobierno para 2026–2027, que ofreció una hoja de ruta inusualmente detallada para la gestión de la deuda. Las autoridades hicieron hincapié en múltiples fuentes de financiamiento -incluyendo préstamos garantizados, financiamiento de organismos multilaterales, emisiones en el mercado local, privatizaciones y, eventualmente, el regreso a los mercados internacionales-, al tiempo que dejaron en claro que 2027 será un año más desafiante y requerirá un nivel significativo de prefinanciamiento”, evaluaron los analistas de Adcap Grupo Financiero.