El Senado dio media sanción al Presupuesto 2026 en una sesión atravesada por fuertes cruces políticos El Senado aprobó este viernes en general el proyecto de ley de Presupuesto 2026, enviado por el Poder Ejecutivo, tras una extensa y tensa sesión marcada por cuestionamientos del peronismo y de algunos sectores dialoguistas a determinados artículos incorporados por La Libertad Avanza (LLA).

La iniciativa fue avalada con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención. Al respaldo del bloque oficialista se sumaron los senadores de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, un sector del peronismo alineado en el espacio Convicción Federal y legisladores provinciales con vínculo directo con gobernadores o posicionamientos autónomos dentro de la Cámara alta.

Durante el debate, los bloques opositores más duros cuestionaron el esquema general del Presupuesto, al considerar que consolida un fuerte ajuste del gasto público, especialmente en áreas sensibles como educación, salud, obra pública y transferencias a las provincias. También hubo reparos puntuales sobre facultades delegadas al Poder Ejecutivo y artículos vinculados a la readecuación de partidas, endeudamiento y manejo discrecional de fondos.

Desde el oficialismo, en tanto, defendieron el proyecto al señalar que el Presupuesto 2026 se apoya en el equilibrio fiscal como eje central, con una proyección de déficit cero, contención del gasto y una política de austeridad orientada a sostener la estabilidad macroeconómica. Voceros de LLA remarcaron que la norma busca “ordenar las cuentas del Estado” y dar previsibilidad a la economía en un contexto de desaceleración inflacionaria.

El texto aprobado contempla supuestos macroeconómicos como una inflación anual en descenso, crecimiento moderado de la actividad y un tipo de cambio administrado dentro del esquema de bandas de flotación anunciado recientemente por el Gobierno. Asimismo, prevé una reducción real del gasto primario y un recorte significativo en subsidios económicos, principalmente en energía y transporte.

Tras la aprobación en general, el Senado continuó con el análisis en particular de los artículos, instancia en la que se anticipaban nuevos cruces y eventuales modificaciones impulsadas por la oposición y por senadores aliados con reclamos provinciales. De no mediar cambios sustanciales, el Presupuesto 2026 quedará definitivamente sancionado y permitirá al Ejecutivo contar con la principal herramienta de planificación económica para el próximo año.