Jaldo pidió modernizar las leyes laborales y respaldó la decisión de no vetar el Presupuesto 2026 El gobernador defendió una actualización normativa para mejorar la competitividad de las economías regionales y valoró el rol del Congreso como contrapeso del Poder Ejecutivo nacional.

Al finalizar el brindis de fin de año en el Salón Blanco, el gobernador Osvaldo Jaldo se refirió este martes a la necesidad de avanzar en una reforma laboral que contemple los cambios tecnológicos y productivos, y se pronunció sobre el tratamiento del Presupuesto Nacional 2026, al que consideró clave para dar previsibilidad al país.

En rueda de prensa, Jaldo sostuvo que “hace falta modernizar y actualizar las legislaciones laborales y muchas otras que se quedaron en el tiempo”, al remarcar que las economías regionales ya compiten en más de 150 mercados internacionales. En ese sentido, señaló que sectores como la caña de azúcar, el limón y el arándano necesitan reglas que permitan ganar competitividad sin perder derechos laborales.

El Primer Mandatario aclaró que una actualización normativa no implica retroceder en conquistas sociales. “No significa quitar derechos, sino consolidarlos y avanzar en una modernización”, explicó, y, en esa linea, puso como ejemplo el impacto de la tecnología en la producción: desde la mecanización de la cosecha de caña hasta el uso de robots en la industria automotriz. “Si avanza la tecnología, ¿qué va a pasar con nuestra gente? Por eso hay que buscar un equilibrio”, planteó.

En ese marco, Jaldo insistió en la necesidad de generar condiciones para incorporar al sistema formal a millones de personas que hoy están fuera del mercado laboral. “Hay ocho o nueve millones de argentinos que necesitan un trabajo en blanco, con obra social y jubilación. Con la legislación actual, muchas pymes y grandes empresas no se animan a tomar trabajadores por los riesgos futuros”, afirmó.

MIRA TAMBIÉN Navidad en la capital: cronograma de servicios municipales del 24 al 26 de diciembre

Sobre el Presupuesto 2026, el Gobernador destacó la decisión del presidente, Javier Milei, de no vetar la ley. “Me parece una decisión razonable, de sentido común y muy inteligente”, dijo, al recordar que el Gobierno nacional llega a su tercer año de gestión con la posibilidad de contar con su primer presupuesto aprobado por el Congreso.

Jaldo también subrayó el rol del Bloque Independencia, que se opuso a la eliminación de la emergencia en discapacidad y al recorte del financiamiento de las universidades y la educación pública. “No vamos a avalar nada que vaya en contra de la sociedad o de algún sector”, remarcó.

Finalmente, valoró el funcionamiento del Congreso como factor de equilibrio institucional. “El Gobierno entendió que no se puede querer todo. Hay diputados y senadores elegidos por el pueblo para ponerle límites al Poder Ejecutivo. Hoy Diputados y el Senado funcionan, y eso le da equilibrio a la gestión nacional”, concluyó.

MIRA TAMBIÉN Fiestas de fin de año: el comercio tucumano definió sus horarios de atención

Fuente: Comunicación Tucumán