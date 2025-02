El tuit de Cristina: “dólar planchado”, “econochanta del mes” a Toto Caputo y Argentina es “cara para todos y todas” La ex presidenta publicó este martes por la mañana un extenso texto en el que, además de cuestionar la política cambiaria, juzgó las expulsiones de Sonia Cavallo y Mariano de los Heros. “Estás hecho todo un político de la casta, cuidando votos a cualquier costo”, sostuvo, además de atribuir cierta inquietud a la “falta de acuerdo con el FMI”.

En un nuevo cruce digital entre Cristina Kirchner y Javier Miler, la expresidenta compartió una publicación en la red social X este martes, en la que criticó al líder libertario por las recientes expulsiones del Gobierno –Sonia Cavallo y Mariano de los Heros–, tildó de “econochanta” al ministro de Economía, Luis Caputo, le apuntó al “dolar atrasado” y a la calificación de “precios adelantados” para explicar el valor de algunos productos en el país.

En el desarrollo, Kirchner atribuyó “nerviosismo” al presidente porque “todavía no cerraste el acuerdo con el FMI”.

“Che Milei, te noto algo nervioso”, comienza el extenso texto de Cristina en el que alude a la columna de opinión del presidente en el diario La Nación el último sábado.

“El sábado publicaste un galimatías económico en La Nación para decir que no vas a devaluar porque este tipo de cambio es producto de una ‘estabilización exitosa’. Y el lunes dejaste la motosierra y saliste con la cimitarra (ya sabemos que la guillotina la tiene tu hermana) y le cortaste la cabeza a Sonia Cavallo, la hija del Mingo que, como te criticó, pasaste de considerarlo ‘el mejor ministro de la historia’ a decir que es un impresentable”, sigue el tuit.

“También lo rajaste al de la Anses (Mariano de los Heros). ¡Te dije que era un burro! Sólo a ese animalito se le puede ocurrir decir, en un año electoral, que va a subir la edad jubilatoria. Clarín te clavó la tapa el lunes y… afuera!”, prosigue la presidenta del partido Justicialista, en un texto en que que cuestiona a Milei porque está hecho ”todo un político de la casta, cuidando votos a cualquier costo, aún el de planchar el dólar como Martínez de Hoz y Cavallo”.

Las críticas al “dólar planchado”

En su tuit, Cristina se refirió al precio del dólar y a alas críticas que repartió Milei el último lunes, en la entrevista con A24, a quienes los cuestionan por un “dólar atrasado”.

“¿Cómo no va a haber muchos enojados? No tienen un mango y saben que tres o cuatro vivos (en realidad son unos cuantos más) Se la están llevando toda por la diferencia entre el dólar devaluado al 1% mensual y el peso cobrando intereses al 2,4% mensual. ¿En serio pensás que alguien te puede creer que no hay carry trade?”, inquirió Kirchner.

En otro tramo del tuit, la ex jefa de Estado atribuyó el “nerviosismo” del presidente “a que todavía no cerraste con el FMI los desembolsos que necesitás para mantener el dólar planchado hasta las elecciones. Eso sí que te tiene preocupado… y mal”.

En la “posdata” de la publicación, Cristina le apunto al ministro de Economía Luis Toto Caputo: “El que se lleva tu premio al econochanta del mes es tu ministro de Economía Toto Caputo. Cuando intentó explicar por qué la Argentina está muy cara tanto para los argentinos (…) dijo que, en realidad, en Argentina «el dólar no está atrasado… sino que son los precios los que están adelantados». De antología”.

El tuit de la expresidenta cierra con la frase: “Argentina cara para todos y todas”.