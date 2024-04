El video que complica a dos de los jugadores de Vélez denunciados: Florentín y Cufré riéndose por el pasillo del hotel Las imágenes fueron tomadas por las cámaras de seguridad del hotel en Tucumán y coincidirían con el relato de la joven de 24 años que los denunció por abuso sexual.

Los cuatro futbolistas de Club Atlético Vélez Sarsfield denunciados por abuso sexual —Sebastián Sosa, Abiel Osorio, José Florentín y Braian Cufré— salieron de prisión tras pagar una fianza de 50 millones de pesos cada uno. Menos el arquero, el resto cumple con prisión domiciliaria. En ese contexto, este martes se conocieron nuevas imágenes que complican a dos de ellos y coincidirían con el relato de la denunciante.

En el video que se difundió en las últimas horas, captado por las cámaras de seguridad del hotel, se puede ver a los jugadores Florentín y Cufré luego del presunto caso de abuso a la periodista deportiva de 24 años. Tras salir de una habitación, ambos futbolistas fueron registrados caminando por el pasillo del hotel riéndose.

Tanto Florentín como Cufré y Osorio cumplen prisión domiciliaria en Tucumán a la espera del avance de la causa judicial, mientras que Sosa aguardará el proceso en libertad condicional.

La declaración de la denunciante

“El sábado 2 marzo, mientras me encontraba en la cancha de Atlético Tucumán, fui al sector denominado zona mixta, frente al micro donde estaba el plantel de Vélez. Desde arriba del micro me empezaron a hacer caritas. Ahí el arquero suplente, Sebastián Sosa, me mandó un mensaje por la aplicación Instagram y me pidió mi número de teléfono, a lo que acepté y le pase mi WhatsApp”, indicó.

Y agregó: “Sosa me empezó a escribir, diciéndome que tenía la noche libre y preguntándome si quería que tomemos algo. Yo acepté. Me preguntó si tenía alguna amiga para invitar, pero le dije que no y él me dijo que estaba con otros compañeros Yo le respondí, textualmente: «Mientras no se desubiquen, no hay problema». Tipo 22, Sosa me dijo que vaya al hotel Hilton ubicado en Piedras y Miguel Lillo. Puntualmente, a la habitación 407″.

En su declaración, la periodista continuó: “Me ofrecieron dos latas de cerveza y, luego, me preguntaron si yo hacía tríos o si estaba con mujeres. Les respondí que no, que no me atraía y que siempre que estaba con alguien era sólo entre dos. En ese momento, me ofrecieron fernet en un termo Stanley color blanco. Los jugadores hacían como que tomaban o directamente se pasaban el vaso y siempre iba para mí”.

A partir de allí, el relato sobre el accionar sexual de los futbolistas, en el que aclara que fue sin su consentimiento, se mantiene a resguardo en el expediente.