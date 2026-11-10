Un millón de jóvenes en la vigilia encabezada por el papa León XIV en Palermo Según datos del Gobierno porteño, alrededor de un millón de personas se congregaron en la avenida Libertador para participar de la vigilia con el Pontífice. La actividad cerró una jornada que había comenzado en Córdoba, con una misa multitudinaria y un encuentro con representantes de la Iglesia.

El papa León XIV encabezó este martes una multitudinaria vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. De acuerdo con información del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un millón de personas se dieron cita en el lugar para participar del encuentro, que formó parte de la tercera jornada de la visita del Sumo Pontífice a la Argentina.

La actividad fue incorporada a la agenda por pedido del propio Papa, según indicaron autoridades eclesiásticas, que destacaron su interés por acercarse a las nuevas generaciones. La convocatoria estuvo dirigida especialmente a jóvenes de entre 15 y 35 años, que comenzaron a llegar desde temprano a las inmediaciones del monumento, sobre la avenida del Libertador.

La vigilia contó con espectáculos musicales y distintas propuestas preparadas para recibir a los asistentes antes del encuentro con León XIV. La presencia de miles de personas convirtió la zona de Palermo en el escenario de una de las convocatorias más numerosas de la visita papal al país.

La jornada del Pontífice había comenzado en Córdoba, donde celebró una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Allí, miles de fieles habían pasado la noche en vigilia para participar de la celebración religiosa.

Durante su paso por la provincia mediterránea, León XIV también mantuvo un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales. Tras esas actividades, regresó a Buenos Aires para participar de la convocatoria juvenil en Palermo, con la que concluyó una intensa jornada de su visita pastoral a la Argentina.