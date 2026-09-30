En lo que va del año, se registraron más de 990 mil casos de enfermedad tipo influenza en el país El Boletín Epidemiológico Nacional reportó la cifra de notificaciones más alta de la última década, impulsada por un adelantamiento en la temporada de virus respiratorios. El Ministerio de Salud insiste en la importancia de la vacunación preventiva para los grupos de riesgo.

El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) emitió su informe correspondiente a la semana epidemiológica 37, donde advirtió que en lo que va de 2026 se contabilizaron 992.803 casos de enfermedad tipo influenza (ETI) en todo el territorio nacional. Esta cifra, que incluye el registro de 71.802 nuevos contagios entre las semanas 34 y 36, representa el mayor número de notificaciones para este período dentro de la década 2016-2026.

Según precisa el documento oficial, la enfermedad tipo influenza se caracteriza por un cuadro clínico que presenta fiebre de 38 grados o más, tos y dolor de cabeza, síntomas que suelen estar acompañados por dolor de garganta, congestión nasal o dolores musculares. Las autoridades sanitarias explicaron que este récord de registros puede deberse al adelanto de tres semanas que experimentó la temporada de virus respiratorios durante el corriente año.

El análisis detallado muestra que los casos se mantuvieron dentro de los niveles de seguridad hasta la semana 9. A partir de ese momento, comenzó un aumento sostenido hasta la semana 22, seguido de un descenso paulatino hasta la semana 32, instancia desde la cual se advierte un ligero repunte semanal en la notificación.

En paralelo, el informe detalla la situación de otras patologías de vías respiratorias. Durante las últimas dos semanas se notificaron 9.167 nuevos casos de neumonía, lo que eleva el total anual a 122.808 contagios. Por su parte, la bronquiolitis en menores de dos años mostró un descenso marcado, con un acumulado anual de 108.433 casos, ubicándose en una zona calificada como de éxito epidemiológico desde la semana 21.

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La situación del Virus Sincicial Respiratorio y el Covid-19

En el apartado de la vigilancia centinela ambulatoria, el informe destacó una positividad del 26,2 por ciento en casos de influenza, con un predominio de la variante B. Asimismo, se detectaron 23 positivos de Virus Sincicial Respiratorio (VSR) sobre 350 muestras analizadas en las últimas cuatro semanas, manteniendo una tendencia de aumento que continúa siendo de baja magnitud. En contraste, no se registraron casos de SARS-CoV-2 (Covid-19) entre las 165 muestras procesadas en este segmento.

En el ámbito de las internaciones por Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), se notificaron 297 casos positivos de VSR, 47 de influenza y apenas 6 de SARS-CoV-2 en el último mes. Además, se informaron cuatro codetecciones de Covid-19 con VSR y una de influenza con VSR.

Frente a este escenario epidemiológico, el Ministerio de Salud de la Nación reiteró que la vacunación es la herramienta principal para reducir complicaciones, hospitalizaciones y muertes en los grupos de mayor vulnerabilidad. En esa línea, la cartera sanitaria recordó que la vacuna contra el VSR se encuentra disponible de forma gratuita en el Calendario Nacional para aquellas embarazadas que se encuentren transitando entre las semanas 32 y 36 de gestación.