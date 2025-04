En marzo, aumentó 11,4% el comercio bilateral entre Argentina y Brasil Argentina está entre los mayores proveedores del país vecino, detrás de China

El intercambio comercial entre Argentina y Brasil alcanzó en marzo los U$S 2.592 millones, lo que representó un aumento del 11,4% en comparación con el mismo mes de 2024, según un informe de la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

Comparación intermensual: el comercio creció también un 4% respecto de febrero. Exportaciones argentinas: caída interanual del 17,5%

En marzo, las ventas de Argentina a Brasil sumaron U$S 1.006 millones, lo que implicó una caída del 17,5% interanual y cortó una racha de nueve meses consecutivos en alza.

La baja se explicó principalmente por menores envíos de: propano y butano licuado, vehículos para transporte de mercaderías, petróleo crudo y minerales bituminosos, productos hortícolas frescos, preparaciones a base de cereales y féculas

Importaciones argentinas desde Brasil: suba del 43,3%

En contraste, las importaciones argentinas alcanzaron los U$S 1.586 millones, con un incremento interanual del 43,3%, impulsado por: vehículos automóviles de pasajeros y de transporte, partes y accesorios de vehículos, cacao y pasta de cacao y petróleo crudo y minerales bituminosos

Déficit comercial creciente

El saldo comercial de marzo fue negativo para Argentina en U$S 580 millones.

En el primer trimestre de 2025, el déficit acumulado con Brasil fue de U$S 1.291 millones, frente a los U$S 76 millones registrados en el mismo período de 2024.

En el ranking de socios comerciales de Brasil, Argentina fue el cuarto mayor proveedor de Brasil, detrás de China, Hong Kong y Macao: U$S 5.015 millones; Estados Unidos: U$S 3.530 millones; Alemania: U$S 1.506 millones

Como comprador, Argentina ocupó el tercer lugar: China, Hong Kong y Macao: U$S 9.197 millones, Estados Unidos: U$S 3.271 millones