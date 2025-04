Verónica Ojeda declara este jueves en el juicio por la muerte de Diego Maradona La ex pareja del astro, y mamá de Diego Fernando, abrirá una nueva audiencia. Se espera que brinde detalles sobre posibles fallos médicos en los últimos días del por entonces entrenador de Gimnasia.

Este martes se realizará la novena audiencia por la muerte de Diego Armando Maradona. El foco de la jornada está puesto en la declaración de Verónica Ojeda, ex esposa del astro del fútbol y madre de su hijo menor, Diego Fernando. Lo hará ante los jueces Maximiliano Savarino, Julieta Makintach y Verónica Di Tomasso del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro.

La declaración de Ojeda podría ser clave para definir el rumbo del proceso judicial ya que podría aportar datos claves sobre posibles fallos médicos en los últimos días de Maradona en la casa que habían alquilado en el barrio San Andrés de Villanueva, en Tigre.

El juicio por la muerte de Maradona investiga la actuación de los médicos que lo atendieron durante la última etapa de su vida, principalmente la de su médico particular, Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, y otros profesionales, cometieron negligencia médica que habría causado su muerte.

Además de ellos, también están imputados otros miembros del equipo médico que participaron en el tratamiento del futbolista en su internación domiciliaria en la localidad de Tigre, entre los que se encuentran el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, la coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini, y los enfermeros Ricardo Almirón y Mariano Perroni.

Según las declaraciones realizadas por Ojeda ante la Fiscalía en 2020, la situación de Maradona era crítica en los días previos a su fallecimiento, pero el equipo médico, encabezado por Luque y Cosachov, optó por tratarlo en su domicilio en lugar de trasladarlo a un hospital, a pesar de que su salud se encontraba descompensada. En línea con su testimonio, el ídolo se encontraba “totalmente desatendido” en el domicilio de Tigre, donde vivió durante sus últimos días.

Según su relato, la enfermera encargada de su cuidado, Gisela Madrid, pasaba la mayor parte del tiempo en la sala de estar, que se encontraba alejada de la habitación donde Maradona permanecía. La madre de su hijo menor de Diego comparó el tratamiento recibido por Maradona con el que había tenido años antes bajo el cuidado del médico Alfredo Cahe, quien, según ella, había organizado una atención médica intensiva y constante, con un equipo médico disponible las 24 horas y una ambulancia siempre a su disposición.

“Desde que Alfredo Cahe dejó de ser su médico de cabecera, su salud comenzó a deteriorarse cada vez más”, sostuvo Ojeda en sus declaraciones. Además, la ex esposa de Maradona afirmó en esa oportunidad que no se le proporcionaba la medicación adecuada para tratar su patología y criticó el trabajo de Luque, quien, según ella, no trató las condiciones de salud del exfutbolista con la seriedad que el caso requería. En sus palabras, Maradona “estaba mal” y el equipo médico no hizo lo suficiente para garantizar su bienestar.

El testimonio de Mario Schiter, otro de los peritos médicos involucrados en la autopsia de Maradona, se escuchará también en esta audiencia. Schiter trabajó en la empresa Swiss Medical y brindó servicios médicos a Maradona cuando este se encontraba en la casa de Tigre. Su testimonio podría aportar información clave sobre las decisiones tomadas por el equipo médico en relación con la salud del futbolista.