En medio de la tensión por el caso Adorni, Milei reactiva su gira internacional y viajará a Madrid El Presidente partirá a España un día después de la sesión impulsada por la oposición para intentar remover al jefe de Gabinete. Su itinerario también incluye la cumbre del Mercosur en Paraguay y una nueva visita a Estados Unidos.

En medio del clima de fuerte tensión política que atraviesa el oficialismo por la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente Javier Milei se prepara para reactivar su agenda en el exterior con un nuevo viaje a Madrid, España.

El vuelo del mandatario hacia el continente europeo está previsto para el próximo miércoles 24 de junio. La fecha no es un detalle menor en el calendario político: la partida se dará tan solo un día después de la clave sesión en la Cámara de Diputados, impulsada por los sectores más duros de la oposición con el objetivo de debatir una moción de censura para desplazar a Adorni de su cargo.

La embestida opositora, encabezada por el titular del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cobró fuerza tras la polémica presentación de la declaración jurada del ministro coordinador ante la Oficina Anticorrupción, donde admitió públicamente haber ahorrado dólares “en negro”. El mecanismo de interpelación y remoción pretendido por los legisladores se ampara en el artículo 101 de la Constitución Nacional.

La estadía en tierras españolas

Durante su paso por Madrid, que se extenderá hasta el sábado 27 de junio, el Presidente participará de una conferencia y mantendrá diversas reuniones con referentes del sector empresarial en las instalaciones de la Universidad CEU San Pablo, una reconocida casa privada de altos estudios.

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Este desembarco representará el sexto viaje del jefe de Estado a España. En sus visitas previas, el líder libertario forjó estrechos vínculos ideológicos y políticos, manteniendo encuentros con el titular del partido Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Su última aparición pública en ese país había sido como expositor de cierre en el Madrid Economic Forum.

Mercosur y un nuevo gesto de alineamiento con Donald Trump

Una vez finalizado su periplo europeo, la hoja de ruta presidencial continuará su marcha dentro de la región. El 30 de junio, Milei aterrizará en Asunción, Paraguay, para presentarse en la cumbre de mandatarios del Mercosur. Este encuentro tendrá un carácter especial, ya que será la primera reunión del bloque comercial bajo la vigencia del acuerdo con la Unión Europea (UE).

Apenas unos días después, el Presidente volverá a armar las valijas para concretar lo que será su 18° viaje a los Estados Unidos. En lo que se traduce como una clara ratificación de su alineamiento geopolítico, el libertario dirá presente en las celebraciones por el Día de la Independencia norteamericana el 4 de julio.

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La visita al país gobernado por Donald Trump, con quien cultiva una estrecha afinidad, se dará en simultáneo con el desarrollo del Mundial de fútbol 2026. Este viaje reafirma la sintonía exhibida a fines de mayo en el Latam Economic Forum, donde Milei defendió la “nueva doctrina Donroe” impulsada por el republicano y abogó por un continente alejado de “aventuras políticas socialistas y comunistas que conducen a la servidumbre y la miseria”.