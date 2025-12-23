En octubre, los salarios superaron a la inflación y crecieron 2,5% Los salarios registraron en octubre una suba mensual del 2,5%, ubicándose por encima de la inflación del período, que fue del 2,3%, de acuerdo con el Índice de Salarios difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El informe oficial revela que el sector privado no registrado fue el único que logró ganarle con holgura al costo de vida durante el décimo mes del año, con un incremento del 4,2%. En contraste, el sector privado registrado mostró una mejora del 2,1%, mientras que los salarios del sector público avanzaron 1,9%, ambos por debajo del promedio general.

En la comparación interanual, los ingresos exhibieron una suba del 43,1%, superando a la inflación acumulada en ese período, que alcanzó el 31,3%. Este desempeño estuvo impulsado por aumentos del 30,5% en el sector privado registrado, 31,9% en el sector público y un marcado 113,2% en el sector privado no registrado.

En lo que va de 2025, los salarios acumulan un crecimiento del 33,7%, como resultado de incrementos del 22,9% en el ámbito privado registrado, 26,2% en el sector público y 84,5% en el segmento informal.

No obstante, el economista Iván Cachanosky, de la Fundación Libertad y Progreso, advirtió que el escenario sigue siendo ajustado. “En noviembre la inflación fue del 2,5%, por lo que habrá que observar si los salarios logran avanzar a un ritmo que supere ese nivel. El dato es positivo, pero la inflación mensual continúa siendo elevada. El salario viene recuperándose, aunque aún se mantiene levemente por debajo del último techo relativo desde el inicio del actual Gobierno”, analizó.

Evolución salarial por sector en octubre

Sector privado registrado: aumento del 2,1% mensual.

Sector público: suba del 1,9% mensual, explicada por un alza del 1,2% a nivel nacional y del 2,1% en el ámbito provincial.

Los datos confirman una recuperación gradual del poder adquisitivo, con una mejora más marcada en el empleo informal, mientras persisten diferencias entre los distintos segmentos del mercado laboral.