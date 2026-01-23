Encontraron al turista argentino desaparecido en Punta del Este con su moto de agua El hombre de 58 años había entrado al mar en una moto acuática en la zona de Portezuelo este jueves y lo hallaron a unas 6 millas náuticas de Piriápolis tras un intenso operativo

Tras un intenso operativo que comenzó el jueves por la noche en las costas de Punta del Este, encontraron con vida al hombre de 58 años que había desaparecido tras haber ingresado al mar con una moto de agua.

Daniel Crisci, de 58 años, fue localizado en la mañana de este viernes en buen estado de salud, según informó la Armada Nacional de Uruguay a Telenoche. Lo hallaron a unas 6 millas náuticas de Piriápolis.

De acuerdo con la información publicada por el medio local Cadena del Mar, Crisci había salido desde la zona de La Rinconada de Portezuelo a bordo de un vehículo color amarillo y no había regresado a la orilla, lo que activó una alerta a las autoridades sobre las 20 horas”.

La Prefectura del Puerto de Punta del Este lideró la búsqueda, incorporando dos embarcaciones en el operativo. Además, informaron que se utilizaron dos aeronaves de Aviación Naval, además de drones destinados al rastreo nocturno”.

El operativo aumentó su alcance con el arribo de una nueva embarcación proveniente de Rocha. Las labores de búsqueda continuaron durante toda la noche.