Nuevo video del caso de la abogada detenida en Brasil: los gestos obscenos del mozo Mientras Agostina Páez espera cómo se resuelve su situación en el vecino país, en las últimas horas se difundieron imágenes de uno de los empleados del bar con los que habría mantenido la discusión que terminó en el gesto racista

Mientras Agostina Páez, la abogada santiagueña que enfrenta una posible acusación por injuria racial en Brasil y espera en el vecino país cómo se resuelve su situación, en las últimas horas se difundió un video de uno de los mozos del bar con los que habría mantenido la discusión que terminó en el gesto racista. En un ademán obsceno, el hombre toma sus partes íntimas.

Según informó TN, el mozo que hace el gesto provocador es el mismo que realizó la denuncia contra la abogada de 29 años, actualmente con tobillera electrónica sin poder salir de Río de Janeiro.

De acuerdo a la primera versión de la acusada, cuando reconoció que “fue un error”, explicó que su gesto fue una “reacción” a las burlas obscenas de los empleados cuando salían del bar tras haber discutido por el pago. “Ahí es que tengo esa reacción malísima. No debería haber reaccionado así”, expresó en su momento.

El abogado de Páez, Sebastián Robles, indicó que este video se sumó al expediente y que será investigado por las autoridades brasileñas. Una vez que se analice todo el material, el Ministerio Público Fiscal deberá realizar o no una acusación formal contra la joven santiagueña. Podrían endilgarle igual “injuria racial”, un delito equiparado con una forma de racismo de manera estructural, imprescriptible y sin fianza. De ser imputada y declarada culpable, podría recibir una pena de dos a cinco años de prisión.

MIRA TAMBIÉN Bullrich se refirió al caso Jeremías Monzón y volvió a reclamar la baja de la edad de punibilidad

Ahora, con el nuevo video que muestra la contraparte del hecho, Robles indicó que la medida que le impide salir del país a Páez fue “desproporcionada en sí”. “Venimos alertando esta situación, de que todo se dio en un contexto mucho más amplio”, sumó.