Entre la puja por la presidencia del Congreso y el nuevo gabinete, Milei se reúne con Bullrich MIentras Mauricio Macri hace fuera para que Cristian Ritondo asuma la conducción de la Cámara baja, su ex ministra de Seguridad discute con el presidente electo su rol en el nuevo gobierno que comienza dentro de apenas diez días.

Faltan apenas 10 días para que el presidente electo Javier Milei asuma el Poder Ejecutivo y aún hay muchas cosas que definir. Por empezar su gabinete, atravesado por especulaciones sobre los lugares que tendrá el PRO y la presidencia de la Cámara de Diputados, con la misma incógnita. Pero todo es un poco más complejo, porque detrás de esas discusiones están las diferencias al interior del propio PRO, e incluso de La Libertad Avanza (LLA). En ese marco, la ex candidata presidencial y muy posible ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantenía esta mañana una larga reunión con Milei en el hotel Libertador.

Según publicó Infobae, Bullrich llegó al Libertador a las 10 de la mañana aproximadamente y hacia el mediodía continuaba en cónclave.

Bullrich aún no fue confirmada por la Oficina del presidente electo –único canal oficial de información de Milei, donde avisa las sucesivas designaciones– en el cargo que ya con anterioridad se había mostrado reticente en volver a asumir. El futuro de la ex ministra de Seguridad de Macri genera intriga desde dos lados: desde el macrismo, porque para el ex presidente “se cortó sola” y negoció por su cuenta un lugar que podría poner en jaque el resto de sus negociaciones con Milei para poner a otros hombres y mujeres de su equipo en el próximo gobierno; y del lado de LLA, porque la vicepresidenta electa Victoria Villarruel quería ocuparse del nombramiento en esa cartera.

Así las cosas, y mientras sigue la discusión por la presidencia del Congreso, en la que opinó hasta la actual vicepresidenta Cristina Kirchner en favor de LLA, el nuevo gobierno apura –necesariamente– definiciones de cara al 10 de diciembre.