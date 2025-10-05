Espert reconoció haber volado 35 veces en el avión del narcotraficante “Fred” Machado y ratificó su candidatura El diputado nacional explicó que los viajes que compartió con el argentino acusado en la justicia de Estados Unidos fueron solo para presentar sus libros

Luego de los rumores de una renuncia a su candidatura, el diputado nacional José Luis Espert reafirmó que sigue en carrera para representar al Gobierno en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Tras una reunión que mantuvo este viernes con el presidente Javier Milei, tras la cual afirmó que seguiría encabezando la lista de diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, este sábado lo ratificó en declaraciones radiales.

“La estoy pasando muy mal, es muy angustiante”, señaló Espert durante una entrevista en Radio Mitre, en la que se quebró al contar el mal momento que atraviesa a raíz del escándalo por su vínculo con el empresario Federico “Fred” Machado, detenido y acusado de narcotráfico por la Justicia norteamericana.

“Estoy roto por el estrago que este hijo de p… de Grabois ha hecho con mi familia”, aseguró el legislador libertario, que ratificó que no se bajará de la contienda electoral y aseguró que Javier Milei “nunca le sugirió” que se corra de la campaña. “De ninguna manera pienso en renunciar, mucho menos con el apoyo que el presidente me ha brindado”, destacó.

“Lo que está en juego es muy grande. Si nos caemos están los orcos esperando para comernos crudos. No podemos entregarle el país a estos hijos de p… de los kirchneristas”, dijo Espert.









El diputado nacional explicó que los viajes que compartió con Machado fueron solo para presentar sus libros. “Pequé de ingenuo, cuando confié en él, no era un narco. Me lo presentó gente muy honorable”, señaló, y reconoció la tardanza en dar explicaciones públicas sobre las acusaciones en su contra: “Me quedé corto en la respuesta que di porque la gente está esperando otra cosa”.

También admitió, por primera vez, haber viajado más de 17 veces en el avión del empresario acusado de narcotráfico. “En total fueron 35 vuelos, entre ida y vuelta, alrededor de 17 viajes a destinos diferentes, a donde íbamos a presentar el libro o hablar de las ideas de la libertad”, señaló el candidato.

“Es falso que me bajaron de actos. Nadie me pidió nada y no lo aceptaría tampoco. La campaña sigue con normalidad”, aclaró el economista, al tiempo que volvió a destacar el respaldo de Milei que, en su consideración, “es suficiente”. “No aceptaría ningún pedido político de nadie que no fuera el presidente”, expresó, y aseguró: “No soy piantavotos”.

Además, Espert reveló que la reunión con Milei en la Quinta de Olivos, que se dio a última hora del viernes, fue por expreso pedido suyo. “Es mi amigo. Cada vez que le digo que quiero hablar con él, no duda un minuto en recibirme. El presidente me hubiese pegado una patada en el oj… si sospechara que soy corrupto. Pero no tiene ninguna preocupación porque sabe quién soy y quién es Grabois. Tiene muy claro que es una opereta”, sostuvo.

En medio de esa cumbre en Olivos, de la que también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo, Espert dejó un mensaje en X: “No me bajo nada”. El propio Milei compartió el posteo en su cuenta, desmintiendo así las versiones que incluso circularon en los pasillos de la Casa Rosada.