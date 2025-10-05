José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado por Buenos Aires y apuntó contra una “operación mediática” Así lo anunció el diputado en sus redes sociales.

El economista José Luis Espert anunció este domingo su renuncia a la candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires, una decisión que —según confirmó— fue aceptada por el presidente Javier Milei.

“Por la Argentina doy un paso al costado. Puse a disposición mi renuncia a la candidatura y el presidente Javier Milei decidió aceptarla”, expresó Espert en un mensaje publicado en sus redes sociales.

La confirmación llegó luego de varios días de tensión interna, en los que distintos miembros del Gabinete insistían en apartarlo de la carrera electoral, mientras el propio Milei aún lo respaldaba públicamente.

En su comunicado, el economista denunció ser víctima de una “operación orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas”, y señaló que se trata de un “juicio mediático despiadado” hacia su persona. “No me seguiré prestando a eso”, sostuvo.

Además, afirmó que demostrará su inocencia ante la Justicia “sin fueros ni privilegios”, y aseguró que todo forma parte de una maniobra para “ensuciar este proceso electoral y evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo del país”.

“Deseo que los argentinos vivamos como nos merecemos. Por eso no puedo permitir que el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo se desmorone”, agregó Espert al justificar su decisión.

Por último, envió un mensaje a los dirigentes y militantes de La Libertad Avanza:

“No se dejen psicopatear. Las explicaciones que hagan falta serán dadas a su debido momento y en donde corresponde. Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante. El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo”.