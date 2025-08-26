“Están molestos porque les estamos afanando los choreos”, la frase de Milei en medio del escándalo por las coimas El presidente encabezó este lunes un acto en Junín mientras se amplifican las denuncias por la presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. La llamativa declaración fue en respuesta a una persona del público que hacía referencia al kirchnerismo

En medio de las denuncias por la presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el presidente Javier Milei encabezó este lunes un acto de campaña en Junín para presentar a los candidatos de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de la segunda aparición pública desde que se desató el escándalo. Tras el silencio en la Bolsa de Comercio de Rosario, se esperaba alguna mención sobre los audios en los que habla el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

En el Teatro San Carlos, acompañado por su hermana Karina Milei, el candidato a diputado nacional José Luis Espert y otros referentes provinciales, Milei prefirió acusó al kirchnerismo de “provocar estragos en la sociedad” y de buscar “generar caos e inestabilidad” para desestabilizar al gobierno.

Sin embargo, la frase que más llamó la atención fue en respuesta al comentario de una persona del público, que hizo referencia al kirchnerismo. Fue entonces cuando el presidente respondió: “Están molestos porque les estamos afanando los choreos”.

Milei denunció que el kirchnerismo “utilizará todo el aparato del Estado para torcer el rumbo de la libertad” y advirtió que la clásica boleta de papel que se usará en las elecciones provinciales, mismo sistema electoral que lo llevó a la presidencia, “permite el fraude”, justificando así la propuesta de su gobierno de implementar la Boleta Única Papel.

Además, el Presidente insistió en que el kirchnerismo “se dedica a generar caos de manera abierta y descarada” pero aseguró que al gobierno nada “lo asusta” y pidió a los presentes “proteger lo logrado y avanzar con las reformas que faltan para convertirnos en el país más libre y próspero del mundo”.

El mandatario, a su vez, pidió a la militancia que refuercen los esfuerzos para octubre: “Para que entren ellos a un Congreso que está estancado hace décadas. Hay que proteger lo logrado y avanzar con las reformas que nos faltan“.