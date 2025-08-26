El paro de controladores aéreos afectó a más de 15 mil pasajeros Segunda jornada de la medida de fuerza de trabajadores de ATEPSA.

La Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) mantiene este martes su cronograma de paros escalonados en todo el país, en el marco del conflicto salarial con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

La protesta ya paralizó la actividad en dos jornadas previas y afectó a más de 44.000 pasajeros. Con tres fechas aún pendientes en agosto, la tensión en la industria aérea se profundiza, y las aerolíneas advierten que el impacto se sentirá durante toda la semana.

Aerolíneas Argentinas: 178 vuelos comprometidos

La línea de bandera informó que su operación de este martes 26 de agosto se verá seriamente alterada.

295 vuelos programados

178 vuelos afectados:

82 cancelados (todos de cabotaje)

96 reprogramados con cambios de horario

Más de 15.000 pasajeros perjudicados

Desde la compañía explicaron que la combinación de cancelaciones y reprogramaciones provoca un “efecto arrastre” que desorganiza la red de vuelos durante toda la jornada. Proyectan que entre 310 y 330 servicios nacionales e internacionales podrían sufrir alteraciones.

En las dos primeras jornadas del plan de lucha, Aerolíneas Argentinas había reportado 10.500 pasajeros afectados el viernes 22 y 4.400 el domingo 24, sumando 14.900 usuarios impactados.

Reclamos y contexto gremial

ATEPSA exige una recomposición salarial frente a lo que consideran un “deterioro progresivo” de sus ingresos. El sindicato denuncia que la labor de los controladores aéreos es “altamente estresante y de máxima responsabilidad”, con salarios que actualmente van de $800.000 a $1,5 millones.

La última propuesta oficial contemplaba un incremento cercano al 1% mensual, lo que fue rechazado por el gremio por considerarlo insuficiente.

Horarios del paro y próximos días

Las restricciones se aplican en franjas horarias determinadas, que limitan los despegues y autorizaciones de movimiento en superficie.

Martes 26 de agosto: de 7 a 10 y de 14 a 17.

Jueves 28 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22.

Sábado 30 de agosto: en los mismos horarios que el jueves.

ATEPSA aclaró que quedan exceptuadas todas las operaciones de aeronaves en emergencia, así como los vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado y de búsqueda y salvamento (SAR).

Un conflicto que escala

Las medidas de fuerza llegan después de que el Ministerio de Trabajo dictara la conciliación obligatoria durante las vacaciones de invierno, en un intento de desactivar la protesta. Sin embargo, la prórroga de las negociaciones no dio resultados y la disputa gremial se endureció.

Mientras el Gobierno insiste en sostener la pauta oficial de incrementos moderados, desde ATEPSA advierten que no levantarán las medidas hasta recibir una “propuesta salarial seria y sostenible”.

Fuente Noticias Argentinas