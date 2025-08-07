Este jueves vence el plazo para inscribir alianzas de cara a las elecciones legislativas La cuenta regresiva hacia las elecciones nacionales del 26 de octubre avanza, y este jueves 7 de agosto marca un hito clave: finaliza el plazo legal para que los partidos inscriban alianzas electorales ante la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Se trata del primer gran corte del cronograma electoral, ya que la inscripción de frentes define el mapa político que competirá por las bancas en juego: se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Una vez cumplido este paso, el próximo momento clave será el sábado 17 de agosto, cuando venza el plazo para presentar las listas de candidatos ante las juntas partidarias. Desde allí, la campaña comenzará oficialmente el 27 del mismo mes.

Este año no habrá Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), ya que el Congreso resolvió suspenderlas por única vez. Por lo tanto, cada espacio deberá definir a sus candidatos mediante acuerdos internos o elecciones cerradas dentro de sus estructuras.

Con el calendario electoral en marcha, comienza a definirse el escenario político que marcará la segunda parte del 2025.